Когда в Москве могут отменить цифровые пропуска

Самое интересное в текущем моменте то, что кроме объективных экономических предпосылок для достаточно скорой отмены «аусвайсов» в столице, имеется и ряд субъективных «маячков», на которые следует обратить внимание.

СИГНАЛ СВЕРХУ

Самый главный из них — решение Владимира Путина провести полноценный парад Победы 24-го июня. Это означает, что реальная обстановка с коронавирусом в Москве радикально улучшилась по сравнению с положением в начале мая, когда Президент РФ был вынужден отменить парад на Красной площади. А раз так, то какой смысл сейчас вынуждать электорат сидеть в заперти, будто у нас сейчас все еще 9-е мая? Разве что ради удовольствия от самого процесса «держать и не пущать»…

СОСЕДСКИЙ ПРИМЕР

Второй «маркер» — отмена с 27-го мая пропусков на большей по площади части московской агломерации — в Подмосковье. Жители области вздохнули с облегчением. Но не очень глубоко. Ведь теперь «подмосквичу», чтобы проехать даже не на работу внутрь МКАД, а просто, например, из подмосковного Домодедово в подмосковную же Кубинку (или, скажем, из Химок в Солнечногорск) все равно требуется оформлять цифровой пропуск. Московский пропуск!