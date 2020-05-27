Когда в Москве могут отменить цифровые пропуска

Самое интересное в текущем моменте то, что кроме объективных экономических предпосылок для достаточно скорой отмены «аусвайсов» в столице, имеется и ряд субъективных «маячков», на которые следует обратить внимание.
СИГНАЛ СВЕРХУ
Самый главный из них — решение Владимира Путина провести полноценный парад Победы 24-го июня. Это означает, что реальная обстановка с коронавирусом в Москве радикально улучшилась по сравнению с положением в начале мая, когда Президент РФ был вынужден отменить парад на Красной площади. А раз так, то какой смысл сейчас вынуждать электорат сидеть в заперти, будто у нас сейчас все еще 9-е мая? Разве что ради удовольствия от самого процесса «держать и не пущать»…
СОСЕДСКИЙ ПРИМЕР
Второй «маркер» — отмена с 27-го мая пропусков на большей по площади части московской агломерации — в Подмосковье. Жители области вздохнули с облегчением. Но не очень глубоко. Ведь теперь «подмосквичу», чтобы проехать даже не на работу внутрь МКАД, а просто, например, из подмосковного Домодедово в подмосковную же Кубинку (или, скажем, из Химок в Солнечногорск) все равно требуется оформлять цифровой пропуск. Московский пропуск!
Потому как формально ему придется пересечь административные территории, принадлежащие столице с ее 5000-ми штрафами за езду без «аусвайса». Бред? Да! Но зато Сергею Собянину так удобнее бороться с коронавирусом.
Правда, судя по постам в соцсетях, это его удобство уже изрядно утомило не только рядовых жителей Москвы и Подмосковья, но и немалую часть обитателей Кремля, Старой площади, Белого Дома и Охотного ряда…
ПИК ПРОЙДЕН
И третий момент, указывающий на скорую отмену пропусков в столице, — выступление главы городского отделения Роспотребнадзора Елены Андреевой на заседании Мосгордумы. Там она сообщила, что столица готова к снятию второго этапа ограничений. И это уже серьезно.
Что же в итоге? Учитывая все вышеизложенное, можно с высокой вероятностью предположить, что пропускной режим в Москве будет скорее всего отменен в течении первых двух недель июня. Там и дата подходящая есть — 12-е число, День России. Очень символично будет с барского плеча даровать гражданам свободу передвижения аккурат к этой дате.
Хотя, не исключено, что отмена цифровых «аусвайсов» состоится еще раньше.
Не зря же Владимир Путин 27-го мая обсудил, по словам пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова, с московским мэром «эпидемическую обстановку в городе, поговорил о том, как она обстоит, какие прогнозы, какие дальнейшие планы. Как обстоят дела с эпидемиологической инфраструктурой».