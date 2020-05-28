5 знаковых новых автомобилей, которые мы увидим в этом году

Hyundai Elantra

Седьмому поколению седана кардинально поменяли имидж. Теперь это динамичный автомобиль с покатой линией крыши и задним стеклом, плавно «перетекающим» на багажник. Elantra делит платформу с еще одним популярным седаном — KIA Cerato, но колесная база «Элантры» на 20 мм больше — 2720 мм.

Продажи модели уже идут в Корее и США. Что касается России, то машина появится у дилеров в этом году. Думаем, российским покупателям предложат два мотора — бензиновые «атмосферники» 1,6 MPI (123 л. с.) и 2,0 MPI (149 л. с.), Оба будут работать в паре с вариатором, таким же, как у KIA Seltos.

Genesis G80

В сентябре в Россию привезут премиальный седан нового поколения Genesis G80. Особенностью второго поколения «восьмидесятки» стали сдвоенные полоски фар и фонарей, благодаря которым седан будет заметен на дороге.

Думаем, что в линейке двигателей окажутся наддувный 2,5-литровый агрегат мощностью 304 л. с., а так же V-образная «шестерка» объемом 3,5 литра с отдачей в 380 л. с. Возможно, предложат и турбодизель в 210 «лошадей». Все двигатели спарены с восьмиступенчатым «автоматом», у которого вместо привычного селектора выбора режимов движения, — удобная шайба.