5 знаковых новых автомобилей, которые мы увидим в этом году

Фото из открытых источников
Российский авторынок хотя и падает невиданными темпами, но автопроизводители все равно верят в его будущее, потому продолжают выводить новые модели. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о самых ожидаемых премьерах. Это машины разных сегментов и ценовых категорий, так что выбрать есть из чего.

Начнем с самых ожидаемых премьер бюджетного сегмента. Уже с июня у дилеров можно будет купить обновленный Renault Kaptur, а так же состоится премьера компактного кросс-хетчбека KIA XCeed. Но обо всем по порядку.

Renault Kaptur

Онлайн премьера обновленного Renault Kaptur прошла на прошлой неделе. Портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с автомобилем, так что все подробности можно узнать здесь. Напомним только, что базовым мотором «Каптюра» остался 1,6 литровый бензиновый двигатель отдачей 114 л. с. А вот 2-литровый «атмосферник» поменяли на хорошо уже знакомый по «Аркане» 1,3-литровый наддувный бензиновый агрегат мощностью 150 л. с. В пару к нему приставлен вариатор CVT X-Tronic. С июня в продаже появятся доступные версии этого популярного SUV. Так, базовый Kaptur с мотором 1,6 л (114 л. с.) и 5-ступенчатой «механикой» стоит бюджетные по нынешним временам 1 020 000 рублей.

KIA XCeed

Так же с первого июня стартуют продажи кросс-хетчбека KIA XCeed. Производство модели уже наладили на заводе «Автотор» в Калининграде. XCeed — это не просто лифтованный Ceed во «внедорожном» обвесе. У модели оригинальный кузов с увеличенными свесами, а общие с городским хетчбеком лишь передние двери. Линейка силовых агрегатов такая же, как и у универсала ProCeed. На выбор предлагают наддувные моторы 1,4 T-GDI (140 л. с.) и 1,6 T-GDI (200 л. с.). Оба работают с семиступенчатым «роботом». Ну а привод только передний. Что касается цен, то мы их узнаем на следующей неделе во время официальной российской презентации модели.
Hyundai Elantra
Фото из открытых источников

Hyundai Elantra

Седьмому поколению седана кардинально поменяли имидж. Теперь это динамичный автомобиль с покатой линией крыши и задним стеклом, плавно «перетекающим» на багажник. Elantra делит платформу с еще одним популярным седаном — KIA Cerato, но колесная база «Элантры» на 20 мм больше — 2720 мм.

Продажи модели уже идут в Корее и США. Что касается России, то машина появится у дилеров в этом году. Думаем, российским покупателям предложат два мотора — бензиновые «атмосферники» 1,6 MPI (123 л. с.) и 2,0 MPI (149 л. с.), Оба будут работать в паре с вариатором, таким же, как у KIA Seltos.

Genesis G80

В сентябре в Россию привезут премиальный седан нового поколения Genesis G80. Особенностью второго поколения «восьмидесятки» стали сдвоенные полоски фар и фонарей, благодаря которым седан будет заметен на дороге.

Думаем, что в линейке двигателей окажутся наддувный 2,5-литровый агрегат мощностью 304 л. с., а так же V-образная «шестерка» объемом 3,5 литра с отдачей в 380 л. с. Возможно, предложат и турбодизель в 210 «лошадей». Все двигатели спарены с восьмиступенчатым «автоматом», у которого вместо привычного селектора выбора режимов движения, — удобная шайба.

BMW 5 серии
Фото: BMW

BMW 5-й серии

Обновленную «пятерку», а так же лифтбэк 6-й серии GT могут привести к нам в конце года. «Пятерка» и «шестерка» построены на одной платформе, имеют общие силовые агрегаты, потому не исключаем, что они появятся в России в одно время.

«Пятерка» получила новые адаптивные матричные фары, фонари с 3D-эффектом, а так же увеличенные «ноздри» решетки радиатора. Поменялся и дизайн легкосплавных колес, а выхлопные патрубки на всех версиях отныне трапециевидной формы.

Версии 520i (184 л. с.), 530i (249 л. с.), 540i (340 л. с.) и M550i (530 л. с.) идут с бензиновыми моторами, ну а дизельных модификаций две — 520d (190 л. с.) и 530d (249 л. с.). Что из этого арсенала появится у нас? Думаем, премиальному бренду под силу предложить машины со всеми перечисленными силовыми агрегатами.

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28 мая 2020
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