5 знаковых новых автомобилей, которые мы увидим в этом году

Начнем с самых ожидаемых премьер бюджетного сегмента. Уже с июня у дилеров можно будет купить обновленный Renault Kaptur, а так же состоится премьера компактного кросс-хетчбека KIA XCeed. Но обо всем по порядку.
Renault Kaptur
Онлайн премьера обновленного Renault Kaptur прошла на прошлой неделе. Портал «АвтоВзгляд» уже познакомился с автомобилем, так что все подробности можно узнать здесь. Напомним только, что базовым мотором «Каптюра» остался 1,6 литровый бензиновый двигатель отдачей 114 л. с. А вот 2-литровый «атмосферник» поменяли на хорошо уже знакомый по «Аркане» 1,3-литровый наддувный бензиновый агрегат мощностью 150 л. с. В пару к нему приставлен вариатор CVT X-Tronic. С июня в продаже появятся доступные версии этого популярного SUV. Так, базовый Kaptur с мотором 1,6 л (114 л. с.) и 5-ступенчатой «механикой» стоит бюджетные по нынешним временам 1 020 000 рублей.
KIA XCeed
Hyundai Elantra
Седьмому поколению седана кардинально поменяли имидж. Теперь это динамичный автомобиль с покатой линией крыши и задним стеклом, плавно «перетекающим» на багажник. Elantra делит платформу с еще одним популярным седаном — KIA Cerato, но колесная база «Элантры» на 20 мм больше — 2720 мм.
Продажи модели уже идут в Корее и США. Что касается России, то машина появится у дилеров в этом году. Думаем, российским покупателям предложат два мотора — бензиновые «атмосферники» 1,6 MPI (123 л. с.) и 2,0 MPI (149 л. с.), Оба будут работать в паре с вариатором, таким же, как у KIA Seltos.
Genesis G80
В сентябре в Россию привезут премиальный седан нового поколения Genesis G80. Особенностью второго поколения «восьмидесятки» стали сдвоенные полоски фар и фонарей, благодаря которым седан будет заметен на дороге.
Думаем, что в линейке двигателей окажутся наддувный 2,5-литровый агрегат мощностью 304 л. с., а так же V-образная «шестерка» объемом 3,5 литра с отдачей в 380 л. с. Возможно, предложат и турбодизель в 210 «лошадей». Все двигатели спарены с восьмиступенчатым «автоматом», у которого вместо привычного селектора выбора режимов движения, — удобная шайба.
BMW 5-й серии
Обновленную «пятерку», а так же лифтбэк 6-й серии GT могут привести к нам в конце года. «Пятерка» и «шестерка» построены на одной платформе, имеют общие силовые агрегаты, потому не исключаем, что они появятся в России в одно время.
«Пятерка» получила новые адаптивные матричные фары, фонари с 3D-эффектом, а так же увеличенные «ноздри» решетки радиатора. Поменялся и дизайн легкосплавных колес, а выхлопные патрубки на всех версиях отныне трапециевидной формы.
Версии 520i (184 л. с.), 530i (249 л. с.), 540i (340 л. с.) и M550i (530 л. с.) идут с бензиновыми моторами, ну а дизельных модификаций две — 520d (190 л. с.) и 530d (249 л. с.). Что из этого арсенала появится у нас? Думаем, премиальному бренду под силу предложить машины со всеми перечисленными силовыми агрегатами.