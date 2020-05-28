Nissan начнет официально продавать в России электромобили

В частности, японцы намерены начать, в дополнение к существующей модельной линейке, официальные продажи нового электрического авто. Хотя станет ли им популярный во всем мире Nissan Leaf нового поколения, или это будет совсем иная электрическая модель, пока не совсем понятно. При этом в компании отлично осознают и даже подчеркивают, что «до настоящего времени продажи электромобилей в России носили единичный характер», однако все же анонсируют возможность выхода на отечественный рынок своей «электрички». Понятно, что кассы бренду она не сделает — это будет скорее имидживая bcnjhb. С другой стороны, зачем тогда было выводить из страны такую бомбу, как спорт-кар Nissan GT-R, игравший, по сути, точно такую же имиджевую роль для российского представительства марки?

Что касается традиционных для нашего рынка «ниссановских» моделей, то судя по заявлению Франк Торрес, вице-президента компании, отвечающего за Nissan в России, г-на Фрэнка Торреса, мы лишимся такой бюджетной модели марки, как Terrano. И это вполне укладывается в новую стратегию альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, согласно которой ключевую роль из этой тройки в России будут играть французы. А поскольку Terrano — явный конкурент и Duster, и новому Kaptur, то от него, похоже, и избавятся в самом ближайшем времени:

— Мы знаем, — сказал на днях г-н Торрес, — что кроссоверы и внедорожники, такие как Qashqai, X-Trail и Murano, пользуются особой популярностью у российских потребителей. Эти модели адаптированы к локальным условиям эксплуатации и производятся в России, и в ближайшие годы мы представим их обновленные версии. Кроме того, на рынок будут выведены новые модели…

Ну а пока, реструктуризируя свой бизнес, Nissan решил отказаться от производства на мощностях АВТОВАЗа машин под брендом Datsun: как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», их производство прекратят в 2020 году.