В России отзывают автомобили Toyota из-за нарушения законодательства

Сервисная кампания коснулась 79 минивэнов Toyota Alphard, собранных с 16 октября 2019 года по 23 марта 2020-го. Оказалось, что ассистент парковки выдает на мониторе сообщения на английском языке. А это противоречит действующему законодательству РФ.

Для того, чтобы решить проблему, владельцам придется наведаться в официальный сервис для перепрошивки блока управления помощником. Все работы, связанные с дефектом, автостроитель предоставит бесплатно.

Представители бренда свяжутся с хозяевами вэнов, попадающих под отзыв, сообщат о недочете и пригласят на ремонтные работы. Можно и самостоятельно, не дожидаясь оповещения, узнать, какой конкретно автомобиль нуждается в починке: на сайте Росстандарта есть база сервисных мероприятий с поиском по VIN.

Напомним, что в конце января 2020 года Toyota Alphard уже отзывали. Тогда у 118 минивэнов, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», обнаружили возможные недочеты в системе блокировки ремней безопасности.