Критичные ошибки при замене колодок, которые совершают даже специалисты автосервисов

Тридцать тысяч километров для передних и шестьдесят для задних — столько в среднем «ходят» тормозные колодки на современных автомобилях. Это тот минимум, который они должны выезжать. Но иногда эти цифры из заводских буклетов не имеют ничего общего с реальностью — расхождение порой составляют более 50% процентов. Не в пользу водителя, увы. И тут самое время разобраться с закрадывающейся в голову мыслью: что я сделал не так?
У дисковых тормозов, в отличии от так нелюбимых современниками «барабанов», нет размыкающего механизма, пружины. Водитель отпускает педаль, давление в системе падает, и колодки должны разойтись. Но так происходит не всегда. И начать поиск причины следует с выбора самих колодок.
Рассказывать про бренды и достижения, эксперименты и результаты можно только в том случае, если автовладельцу повезло приобрести настоящий продукт, а не подделку. В большинстве же случаев на прилавках магазинов лежит контрафакт, который зачастую не подходит по размеру. Поддельные колодки меньше или больше, имеют неправильную форму или плохо собраны, что ведет к отделению элемента от основания и последующей замене.
Приходя в магазин за новыми запасными частями, не постесняйтесь взять с собой старую, отходившую свой срок колодку и сравнить ее с приобретенной только что. Результат, порой, просто поражает.
Колодки неправильного размера, который мастер в лучшем случае подточил напильником, а в худшем — просто забил на место молотком, уже через несколько десятков километров могут заклинить и встать «в распор». После такого ремонта придется поменять не только колодки, но и перегретый суппорт. Это если повезет. Ежели удача не улыбнется, то колесо заклинит. Что будет дальше — страшно представить.
При замене колодок необходимо не только почистить суппорт щеткой по металлу, но и смазать все сочленения и «ушки» колодок специальной густой высокотемпературной смазкой. Тогда и только тогда механизм будет работать плавно и не заклинит. Но самое важное — это смазать направляющие. Об этой операции аккуратно забывается ради экономии времени и расходных материалов, но именно это простое действо позволяет тормозам служить дольше.
Тоже самое можно сказать и про поршень суппорты. Для них разработана специальная высокотемпературная смазка, поэтому использование мастерами литола или «графитки» можно смело воспринимать, как неуважение к потребителю и пренебрежение его, потребителя, безопасностью.
Если за направляющими не уследить, то они начинают изнашиваться и провоцировать стуки. Но самое печальное и дорогостоящее — это вызванная перегревом деформация скобы. Покатавшись месяц с подклинившими колодками, можно нарваться на замену всего суппорта, поскольку купить скобу отдельно практически невозможно.
Так, к примеру, на Honda Accord такая деталь до повышения цен стоила 27 000 рублей. А всего-то нужно было каждую замену колодок смазывать направляющие копеечной смазкой.
Почистив и смазав все детали, можно вставлять новые колодки и собирать систему. Как только колесо окажется на своем месте, нужно не рваться в бой, а прокачать тормоза. И вспомнить про «тормозуху». Жидкость нужно не только доливать, но и периодически, причем достаточно часто, менять полностью, потому что она гигроскопична. То есть впитывает воду и быстро теряет свои свойства.