Критичные ошибки при замене колодок, которые совершают даже специалисты автосервисов

Тридцать тысяч километров для передних и шестьдесят для задних — столько в среднем «ходят» тормозные колодки на современных автомобилях. Это тот минимум, который они должны выезжать. Но иногда эти цифры из заводских буклетов не имеют ничего общего с реальностью — расхождение порой составляют более 50% процентов. Не в пользу водителя, увы. И тут самое время разобраться с закрадывающейся в голову мыслью: что я сделал не так?

У дисковых тормозов, в отличии от так нелюбимых современниками «барабанов», нет размыкающего механизма, пружины. Водитель отпускает педаль, давление в системе падает, и колодки должны разойтись. Но так происходит не всегда. И начать поиск причины следует с выбора самих колодок.

Рассказывать про бренды и достижения, эксперименты и результаты можно только в том случае, если автовладельцу повезло приобрести настоящий продукт, а не подделку. В большинстве же случаев на прилавках магазинов лежит контрафакт, который зачастую не подходит по размеру. Поддельные колодки меньше или больше, имеют неправильную форму или плохо собраны, что ведет к отделению элемента от основания и последующей замене.

Приходя в магазин за новыми запасными частями, не постесняйтесь взять с собой старую, отходившую свой срок колодку и сравнить ее с приобретенной только что. Результат, порой, просто поражает.