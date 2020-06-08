Без автохимии и пылесоса: самый дешевый способ очистить салон авто от грязи

Самое грязное место в машине, по заверению экспертов, это руль. Следом за ним идет водительское кресло, но оба проигрывают дивану заднего ряда после единственной поездки на детский утренник. Сохранить чистоту матерчатого салона невозможно, но и кожа, увы, не панацея. Дерматин — тоже материал, который требует внимания достаточно часто. Производители автомобильной «химии» об этом прекрасно знают и регулярно представляют новые линейки товаров, которые «гарантируют прекрасный результат» и «вернут вашему салону первозданный вид». Знакомо, да? Маркетинг работает намного лучше, чем сами средства, и автовладельцы с затуманенным взором бегут в магазин за очередным «бальзамом».

Однако в России народ горазд до экспериментов и опытов и уже отыскал средство, которое при копеечной цене ни в чем не уступает ярким баллонам на полках. Как ни странно, в автомагазинах его не представлено, зато оно есть в каждом хозмаге. Называется это чудо современной промышленности меламиновая губка, не путать с меланином — высокомалекулярным пигментом, содержащимся в коже, волосах и радужной оболочке глаза.

Итак, меланиновая губка — это прессованные кристаллы и волокна меламиновой смолы, которые путем химической реакции становятся пористыми. Вспененный пластик, проще говоря. Удобство заключается в том, что можно убрать въевшуюся грязь и пятна с поверхности практически любой формы, залезть в швы и полости, а также стереть следы резины и даже детские фломастеры! С помощью меламиновой губки удается убрать подтеки масла и даже нивелировать следы потекшего освежителя воздуха.