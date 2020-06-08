Без автохимии и пылесоса: самый дешевый способ очистить салон авто от грязи

Самое грязное место в машине, по заверению экспертов, это руль. Следом за ним идет водительское кресло, но оба проигрывают дивану заднего ряда после единственной поездки на детский утренник. Сохранить чистоту матерчатого салона невозможно, но и кожа, увы, не панацея. Дерматин — тоже материал, который требует внимания достаточно часто. Производители автомобильной «химии» об этом прекрасно знают и регулярно представляют новые линейки товаров, которые «гарантируют прекрасный результат» и «вернут вашему салону первозданный вид». Знакомо, да? Маркетинг работает намного лучше, чем сами средства, и автовладельцы с затуманенным взором бегут в магазин за очередным «бальзамом».
Однако в России народ горазд до экспериментов и опытов и уже отыскал средство, которое при копеечной цене ни в чем не уступает ярким баллонам на полках. Как ни странно, в автомагазинах его не представлено, зато оно есть в каждом хозмаге. Называется это чудо современной промышленности меламиновая губка, не путать с меланином — высокомалекулярным пигментом, содержащимся в коже, волосах и радужной оболочке глаза.
Итак, меланиновая губка — это прессованные кристаллы и волокна меламиновой смолы, которые путем химической реакции становятся пористыми. Вспененный пластик, проще говоря. Удобство заключается в том, что можно убрать въевшуюся грязь и пятна с поверхности практически любой формы, залезть в швы и полости, а также стереть следы резины и даже детские фломастеры! С помощью меламиновой губки удается убрать подтеки масла и даже нивелировать следы потекшего освежителя воздуха.
Принцип работы очень прост: отрезав нужный по размеру кусок меламиновой губки — одна одноразовая и стирается от использования, поэтому нужно «нормировать» размер самостоятельно — мочим ее водой и начинаем убирать грязь с поверхностей. Фактически, это очень мелкий абразив, который, не оставляя глубоких царапин, стирает загрязнение.
Однако если применить излишнюю силу, поцарапать пластик и лакокрасочное покрытие все же можно, так что испытывать новинку нужно предельно бережно, без перегибов. В силу своих абразивных свойств, губку не нужно пропитывать моющими средствами — только водой. Если же грязи слишком много, то следует промыть, но хорошо отжать, чтобы материал был влажный, но не мокрый.
Вспененный меламин способен на настоящие чудеса в салоне авто, а стоит всего около 150 рублей. Одной губки более чем хватает на полноценную «дачную» уборку салона, а остатки можно применить для чистки дисков или удаления следов на деталях экстерьера. Меламиновая губка отлично чистит фары, удаляет жуков и мух с решетки радиатора и имеет лишь одну особенность: перед тем, как начать работать, нужно испытать материал, потому что излишний нажим на мягкий, но все же абразивный материал, может оставить заметные повреждения на поверхности.