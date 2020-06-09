В России стартовали продажи нового Skoda Rapid в хоккейной спецверсии

Skoda Rapid Hockey Edition представлен в комплектации Ambition, в чье оснащение входят боковые айрбэги для водителя и переднего пассажира, «противотуманки» и круиз-контроль, а также мультимедийный комплекс с возможностью интеграции смартфона и шестью динамиками.

Кроме этого, авто в спецверсии комплектуется двухспицевым рулевым колесом в кожаной оплетке, климат-контролем и задними стеклами с тонировкой. Плюс к этому лифтбэк щеголяет центральным подлокотником, задними парктрониками и центральным зеркалом с автозатемнением.

За все навороты хоккейной версии покупателю придется доплатить 48 100 рублей. Напомним, Rapid в комплектации Ambition с 90-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой», как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», оценивается в 899 000 рублей.