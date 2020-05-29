5 причин, почему неожиданно стали «плавать» обороты мотора

Многим автомобилистам знакома ситуация, когда стрелка тахометра вдруг начинает дергаться, а мотор синхронно подвывать, а то и вовсе глохнуть при, скажем, торможении. Что делать, ведь современные двигатели очень сложные по конструкции и для их диагностики понадобится дорогое оборудование. Тем не менее, ряд проблемы можно победить самостоятельно, не прибегая к помощи сервисменов. Тем более, если неприятности застали в дороге.
Для начала надо найти причину плавающих оборотов. Если с двигателем все нормально, стрелка тахометра будет «плавать» возле единицы (800—1000 об/мин) и без резких прыжков. А если с мотором что-то неладно, диапазон увеличится: примерно от 500 до 1500 оборотов в минуту.
Заправка «паленым» топливом
Это одна из самых частых причин, почему обороты двигателя начинают «плавать». Ведь забиваются грязью топливные форсунки, появляется нагар на свечах зажигания. Как правило, после замены свечей и заправки качественным топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. Останется лишь почистить форсунки, но это можно сделать на СТО, а не в дороге.
Проблемы с топливоподачей
Такая неисправность, подчас, вытекает из первой. Топливный фильтр забивается грязью, либо начинает сбоить топливный насос. Если фильтр сменный, то есть расположен не в баке, а под днищем, его легко можно поменять и проблема исчезнет. Ну а если он интегрирован в топливный насос — рассчитывайте только на везение.
Система зажигания
К «плавающим» оборотам может привести неисправность высоковольтных проводов или крышки трамблера. Лечится это, к сожалению, только заменой. Кстати, есть экстремальный способ понять, «живы» высоковольтные провода или нет. Для этого нужно потрогать их руками. Ударило током? Провода надо менять.
Клапан EGR
Клапан рециркуляции отработавших газов кто только не ругал. Его функция сводится к тому, что часть газов из выпускного коллектора он направляет во впускной. Тем самым улучшаются экологические показатели двигателя. Беда в том, что клапан забивается сажей, вот мотор и начинает «чудить». Самое неприятное, когда при торможении обороты вдруг резко падают и машина глохнет. После остановки ее можно завести и поехать дальше, пока клапан снова не залипнет и проблема не повториться. Лечение простое — чистка клапана, либо его замена.
Проблемы посложнее
«Плавающие» обороты могут говорить и о появлении серьезных проблем. Скажем, неисправен электронный блок управления двигателем, датчик положения дроссельной заслонки или регулятор холостого хода. Тут полумерами не обойтись. Нужно добираться до сервиса и решать проблему.