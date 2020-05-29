5 причин, почему неожиданно стали «плавать» обороты мотора

Многим автомобилистам знакома ситуация, когда стрелка тахометра вдруг начинает дергаться, а мотор синхронно подвывать, а то и вовсе глохнуть при, скажем, торможении. Что делать, ведь современные двигатели очень сложные по конструкции и для их диагностики понадобится дорогое оборудование. Тем не менее, ряд проблемы можно победить самостоятельно, не прибегая к помощи сервисменов. Тем более, если неприятности застали в дороге.

Для начала надо найти причину плавающих оборотов. Если с двигателем все нормально, стрелка тахометра будет «плавать» возле единицы (800—1000 об/мин) и без резких прыжков. А если с мотором что-то неладно, диапазон увеличится: примерно от 500 до 1500 оборотов в минуту.

Заправка «паленым» топливом

Это одна из самых частых причин, почему обороты двигателя начинают «плавать». Ведь забиваются грязью топливные форсунки, появляется нагар на свечах зажигания. Как правило, после замены свечей и заправки качественным топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. Останется лишь почистить форсунки, но это можно сделать на СТО, а не в дороге.

Проблемы с топливоподачей

Такая неисправность, подчас, вытекает из первой. Топливный фильтр забивается грязью, либо начинает сбоить топливный насос. Если фильтр сменный, то есть расположен не в баке, а под днищем, его легко можно поменять и проблема исчезнет. Ну а если он интегрирован в топливный насос — рассчитывайте только на везение.