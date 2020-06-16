В России могут начать почти бесплатно переводить машины на газ

Глава Минэнергетики Александр Новак выступил с предложением вдвое увеличить размер государственной субсидии на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо.

В письме министра вице-премьеру Юрию Борисову говорится о необходимости увеличения доли государственного участия с 30 до 60 процентов в финансировании переоборудования на питание сжатым природным газом автомобилей, принадлежащих самозанятым, а также предприятиям малого и среднего бизнеса.

С учетом того, что еще 30% затрат по переводу авто на голубое топливо оплачивает дочерняя компания «Газпрома» «Газпром газомоторное топливо», автовладельцу останется раскошелиться только на 10% от общей суммы расходов.

Заметим, что установка комплекта метанового газобаллонного оборудования на бензиновую легковушку или легкий коммерческий автомобиль «под ключ» стоит примерно от 70 000 рублей.

Оплатить лишь 10% от такой суммы — это практически даром по нынешним временам.

В процессе эксплуатации один километр пути легковушки с газовым питанием обходится владельцу примерно в один рубль, а для такого же ТС, но с бензиновым мотором — в три рубля, сообщает РБК.