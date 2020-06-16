В России могут начать почти бесплатно переводить машины на газ

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Правительство может вывести программу газификации автотранспорта России на новый уровень. По данным портала «АвтоВзгляд», Министерство энергетики готово потратить на эти цели порядка 50 млрд. бюджетных рублей за четыре года.

Глава Минэнергетики Александр Новак выступил с предложением вдвое увеличить размер государственной субсидии на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо.

В письме министра вице-премьеру Юрию Борисову говорится о необходимости увеличения доли государственного участия с 30 до 60 процентов в финансировании переоборудования на питание сжатым природным газом автомобилей, принадлежащих самозанятым, а также предприятиям малого и среднего бизнеса.

С учетом того, что еще 30% затрат по переводу авто на голубое топливо оплачивает дочерняя компания «Газпрома» «Газпром газомоторное топливо», автовладельцу останется раскошелиться только на 10% от общей суммы расходов.

Заметим, что установка комплекта метанового газобаллонного оборудования на бензиновую легковушку или легкий коммерческий автомобиль «под ключ» стоит примерно от 70 000 рублей.

Оплатить лишь 10% от такой суммы — это практически даром по нынешним временам.

В процессе эксплуатации один километр пути легковушки с газовым питанием обходится владельцу примерно в один рубль, а для такого же ТС, но с бензиновым мотором — в три рубля, сообщает РБК.

бензин, цены на топливо, дизельное топливо
16 июня 2020
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