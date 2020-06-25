Новому KIA Carnival рассекретили внешность

Для позиционирования новинки корейцы придумали особый термин — Grand Utility Vehicle. То есть минивэн с внедорожными генами. Так как технических характеристик новинки нет, предположим, что автомобиль останется минивэном и «бездорожника» из него не получится. Максимум, что могут предложить, это увеличенный дорожный просвет и полный привод.
Судя по фото, внедорожные гены видны лишь в дизайне. У машины появились бамперы со вставками под алюминий. Такие характерны для современных кроссоверов. Выделим также массивные колесные арки и высокую линию капота. Эти решения характерны для крупных внедорожников.
Передняя часть Carnival полностью переработана. Тут разместили новую оптику со светодиодными фарами и крупную решетку радиатора оригинального дизайна. Еще одно красивое решение, так называемый, эффект «парящей крыши». Он достигается за счет затемнения стоек кузова, за исключением тех, что отделяют салон от багажника. Последние отделаны хромом и выполнены в форме плавников.
На данный момент известно, что новая модель прибавила в габаритах. Длина выросла на 40 мм (до 5155 мм), а ширина — на 10 мм (до 1995 мм). Колесную базу растянули с прежних 3060 мм до 3090 мм, а передний свес сделали короче.
Продажи KIA Carnival на домашнем рынке начинаются в третьем квартале 2020 года. Не исключено, что модель привезут и в Россию. Это вопрос сейчас обсуждается.