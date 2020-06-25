Новому KIA Carnival рассекретили внешность

Для позиционирования новинки корейцы придумали особый термин — Grand Utility Vehicle. То есть минивэн с внедорожными генами. Так как технических характеристик новинки нет, предположим, что автомобиль останется минивэном и «бездорожника» из него не получится. Максимум, что могут предложить, это увеличенный дорожный просвет и полный привод.

Судя по фото, внедорожные гены видны лишь в дизайне. У машины появились бамперы со вставками под алюминий. Такие характерны для современных кроссоверов. Выделим также массивные колесные арки и высокую линию капота. Эти решения характерны для крупных внедорожников.