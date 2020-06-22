Почему после замены ремня ГРМ начинают плавать обороты мотора

Такая рутинная процедура, как замена ремняГРМ часто вызывает проблемы. После того, как двигатель заводят, обороты вдруг начинают плавать и это подчас вгоняет в ступор как владельца автомобиля, так и неопытных механиков. Разберемся, в чем может быть дело.
Подклинивает один из роликов ГРМ
Обычно ремень меняют вместе с роликами. Но бывает и так, что ради экономии автовладелец решает ролики не менять. Мол, на вид у них неплохое состояние, потому могут еще походить. В результате один из роликов начинает подклинивать, вот обороты мотора и плавают.
Выход тут один — не экономьте. Потому как это выйдет себе дороже. Ведь теперь надо снова снимать ремень ГРМ и менять ролики. То есть за одну и ту же работу владелец машины заплатит дважды.
Брак или подделка
От приобретения бракованного ремня или подделки не застрахован никто. Поэтому при покупке внимательно осмотрите ремень. Если заметили ворсистые тканевые волокна на краях или неравномерную текстуру ремня, от покупки расходника нужно отказываться. Проверьте и его обратную сторону. Материал там должен быть эластичным. Если он твердый, то это приведет к плохому контакту со шкивом газораспределительного механизма.
Такой поддельный ремень может просто соскочить с роликов или растянуться. Симптомы в этом случае будут те же. Сначала обороты плавают, а когда ремень соскакивает, двигателю предстоит капитальный ремонт.
Несовпадение меток распредвала и коленвала
Еще одной частой причиной плавающих оборотов может стать ошибка механиков, которые при установке нового ремня перепутали метки. Ошиблись на зуб или два с установкой фаз газораспределения. Нарушение фаз приводит к тому, что мотор работает неустойчиво, троит, обороты плавают.
Для решения проблемы нужно проверить правильность установок меток между коленчатым валом и распределительным. Если все совпадет, то мотор будет работать ровно.