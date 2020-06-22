Почему после замены ремня ГРМ начинают плавать обороты мотора

Такая рутинная процедура, как замена ремняГРМ часто вызывает проблемы. После того, как двигатель заводят, обороты вдруг начинают плавать и это подчас вгоняет в ступор как владельца автомобиля, так и неопытных механиков. Разберемся, в чем может быть дело.

Подклинивает один из роликов ГРМ

Обычно ремень меняют вместе с роликами. Но бывает и так, что ради экономии автовладелец решает ролики не менять. Мол, на вид у них неплохое состояние, потому могут еще походить. В результате один из роликов начинает подклинивать, вот обороты мотора и плавают.

Выход тут один — не экономьте. Потому как это выйдет себе дороже. Ведь теперь надо снова снимать ремень ГРМ и менять ролики. То есть за одну и ту же работу владелец машины заплатит дважды.