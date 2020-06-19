Как угробить мотор машины, сэкономив на копеечной сливной пробке

Все производители регламентируют процедуру замены масла и в обязательном порядке предписывают менять при этом сливную пробку или прокладку (кольцо) пробки.

Но эти детали на вид кажутся очень надежными, да и выглядят, как новые. К тому же, никакого воздействия в процессе эксплуатации машины на них не оказывается. Вот отсюда и появляются мысли, что, мол, сервис «разводит» клиентов на копеечные запчасти. А раз так, то, может быть, есть смысл сэкономить 400—500 рублей?

Мы настоятельно не советуем экономить и вот почему. Если в вашем автомобиле используется пробка со стальной шайбой (скажем, такую применяют на популярном седане Volkswagen Polo), то при закручивании пробки в сливное отверстие масляного поддона ее резьба деформируется. Это нормальное явление, потому как все пробки или кольца делают из мягкого металла. Но при повторном использовании такой пробки она может провернуться. Хорошо, если это произойдет на сервисе, а не в дороге. Потому как подобная вещь приводит к потере герметичности картера. Смазка начнет сочиться из-под пробки, а то и вовсе капать на асфальт. Если не заметите утечку, можно обречь мотор на масляное голодание. А это — прямой путь к капитальному ремонту двигателя. Поэтому повторное использование пробки производитель запрещает.