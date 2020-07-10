Lamborghini представила самый мощный родстер за всю историю

Lamborghini Sian Roadster вооружили той же гибридной силовой установкой, что и модель в кузове купе, состоящей из самого производительного V12 в истории марки, выдающего 785 л. с. и дополненного 34-сильным электромотором на 48V. Так что суммарно агрегат развивает до 819 сил. Для разгона с нуля до сотни суперкару требуется 2,9 с при максимальной скорости в 350 км/ч.

Самое интересно, что вместе с моторами трудится не литий-ионный аккумулятор, а суперконденсатор. Он отдает столько же энергии, сколько и накопил, а также в три раза мощнее привычной батареи при той же массе. Пара «электродвижок-суперконденсатор» весит всего 34 кг.

Напомним, что серию Lamborghini Sian ограничили 63 экземплярами: именно в 1963 году Ферруччо Ламборгини основал в провинции Болонья компанию Automobili Lamborghini. Партия Sian Roadster будет и того меньше — 19 автомобилей. Причем в обоих случаях, как сообщал портал «АвтоВзгляд», каждый из суперкаров уже нашел своего хозяина.