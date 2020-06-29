Почему критически важно знать, где находится маркировка на аккумуляторе авто

Фото: Drive2.ru
Покупка аккумулятора — дело ответственное, ведь батарея стоит недешево, а приобрести «лежалый» товар проще простого. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, почему критически важно знать, где находится маркировка, и как ее правильно читать.

У любого аккумулятора есть свой срок хранения. Например, для свинцово-кислотных батарей этот срок не должен превышать 6—10 месяцев, а для изделий, в конструкции которых используют пластины с легированным серебром — 12—15 месяцев. Конечно же, многое зависит и от того, как хранится аккумулятор. Тем не менее, через год-полтора, потребительские свойства любой батареи заметно снижаются. Но такой «лежалый» товар все равно продают в надежде, что покупатель окажется доверчивым.

Чтобы не купить аккумулятор, который «сядет» при первых же холодах, да и потом станет регулярно разряжаться, нужно знать, как правильно читать маркировку на его корпусе. По ней можно безошибочно узнать, когда сделали батарею.

К сожалению, единого стандарта маркировки нет. Обычно дату изготовления выбивают на крышке, или пишут на этикетке. Вот как читать маркировку на самых популярных аккумуляторах.

Актех, Зверь

У иркутских аккумуляторов код маркировки расположен на крышке. Он состоит исключительно из цифр, например 0520. Это значит, что батарею произвели в мае 2020 года.

Фото из открытых источников

Mutlu

На турецких батареях дату производства наносят лазерной перфорацией на верхнюю часть корпуса. Код состоит из шести цифр, например, 219819. Первая цифра означает номер линии. 19 — это год, то есть 2019 год. 8 — месяц, а 19 — число месяца. То есть получается, что аккумулятор сделали на второй линии, 19 августа 2019 года.

Bosch

С 2014 года производитель принял новую маркировку. Ее код расположенн на верхней крышке и состоит из 13 символов, например С7С9571523052. Из всего буквенно-цифрового набора нас интересуют позиции с четвертой по шестую, то есть 957. Девятка означает год выпуска аккумулятора, то есть 2019 год, а 57 — номер недели в году, то есть, получается, что баратею сделали в сентябре.

Varta

У этого бренда четырехзначная кодировка, например, UCEJ. Первая буква здесь обозначает месяц и год производства, то есть январь 2019 года. Для расшифровки обозначений, на сайте производителя есть целая таблица. Остальные 3 знака несут информацию о месте производства, дне месяца и номере смены, в которую был изготовлен аккумулятор.

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29 июня 2020
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