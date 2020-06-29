Почему критически важно знать, где находится маркировка на аккумуляторе авто

У любого аккумулятора есть свой срок хранения. Например, для свинцово-кислотных батарей этот срок не должен превышать 6—10 месяцев, а для изделий, в конструкции которых используют пластины с легированным серебром — 12—15 месяцев. Конечно же, многое зависит и от того, как хранится аккумулятор. Тем не менее, через год-полтора, потребительские свойства любой батареи заметно снижаются. Но такой «лежалый» товар все равно продают в надежде, что покупатель окажется доверчивым.
Чтобы не купить аккумулятор, который «сядет» при первых же холодах, да и потом станет регулярно разряжаться, нужно знать, как правильно читать маркировку на его корпусе. По ней можно безошибочно узнать, когда сделали батарею.
К сожалению, единого стандарта маркировки нет. Обычно дату изготовления выбивают на крышке, или пишут на этикетке. Вот как читать маркировку на самых популярных аккумуляторах.
Актех, Зверь
У иркутских аккумуляторов код маркировки расположен на крышке. Он состоит исключительно из цифр, например 0520. Это значит, что батарею произвели в мае 2020 года.
Mutlu
На турецких батареях дату производства наносят лазерной перфорацией на верхнюю часть корпуса. Код состоит из шести цифр, например, 219819. Первая цифра означает номер линии. 19 — это год, то есть 2019 год. 8 — месяц, а 19 — число месяца. То есть получается, что аккумулятор сделали на второй линии, 19 августа 2019 года.
Bosch
С 2014 года производитель принял новую маркировку. Ее код расположенн на верхней крышке и состоит из 13 символов, например С7С9571523052. Из всего буквенно-цифрового набора нас интересуют позиции с четвертой по шестую, то есть 957. Девятка означает год выпуска аккумулятора, то есть 2019 год, а 57 — номер недели в году, то есть, получается, что баратею сделали в сентябре.
Varta
У этого бренда четырехзначная кодировка, например, UCEJ. Первая буква здесь обозначает месяц и год производства, то есть январь 2019 года. Для расшифровки обозначений, на сайте производителя есть целая таблица. Остальные 3 знака несут информацию о месте производства, дне месяца и номере смены, в которую был изготовлен аккумулятор.