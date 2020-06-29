Почему критически важно знать, где находится маркировка на аккумуляторе авто

У любого аккумулятора есть свой срок хранения. Например, для свинцово-кислотных батарей этот срок не должен превышать 6—10 месяцев, а для изделий, в конструкции которых используют пластины с легированным серебром — 12—15 месяцев. Конечно же, многое зависит и от того, как хранится аккумулятор. Тем не менее, через год-полтора, потребительские свойства любой батареи заметно снижаются. Но такой «лежалый» товар все равно продают в надежде, что покупатель окажется доверчивым.

Чтобы не купить аккумулятор, который «сядет» при первых же холодах, да и потом станет регулярно разряжаться, нужно знать, как правильно читать маркировку на его корпусе. По ней можно безошибочно узнать, когда сделали батарею.

К сожалению, единого стандарта маркировки нет. Обычно дату изготовления выбивают на крышке, или пишут на этикетке. Вот как читать маркировку на самых популярных аккумуляторах.

Актех, Зверь

У иркутских аккумуляторов код маркировки расположен на крышке. Он состоит исключительно из цифр, например 0520. Это значит, что батарею произвели в мае 2020 года.