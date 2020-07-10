Со злостного нарушителя ПДД Ефремова взыскали без малого 120 000 рублей за езду на внедорожнике-убийце

Вероятно, не зря после резонансного ДТП, который устроил Ефремов, артист хвастался количеством имеющихся у него денег. Пусть их и действительно много, но вылечить пострадавшего в аварии, как утверждал телеведущий, так и не удалось. Напомним, что от полученных по вине актера травм водитель LADA Сергей Захаров скончался. Еще бы — удар «ефремовского» внедорожника Jeep Grand Cherokee оказался настолько сильным, что от авто российского производства осталась лишь груда металлолома.

Кстати, о внедорожнике звезды. Мировой суд Хамовнического района города Москва взыскал со знаменитости 117 тысяч 650 рублей за неоплаченный транспортный налог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Инспекцию Федеральной налоговой службы № 4 по Москве.

Кроме того, за автомобилем американской марки, принадлежащим Ефремову числятся штрафы по административным правонарушениям на сумму немногим меньше 300 000 рублей. Неужели именно по этой причине в последнее время состояние актера стало ухудшаться? Отнюдь!

Как сообщил «Собеседнику» звездный адвокат Эльман Пашаев, плохое самочувствие его подзащитного не в последнюю очередь связано с семьей Захарова, погибшего в том злосчастном ДТП. По его словам, родственники потерпевшей стороны пиарятся на происшествии, извлекая прибыль, а их хождение по ток-шоу пагубно отражается на состоянии Ефремова.