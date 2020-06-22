Lamborghini Urus выпустили в новой яркой спецверсии и доработали

Роскошный Lamborghini Urus, ставший самой популярной моделью итальянского бренда, сменил модельный год, а вместе с тем получил спецверсию под названием Pearl Capsule. Такие авто окрашиваются в сочные перламутровые оттенки желтого, оранжевого или салатового цветов, при этом крыша, спойлер и задний диффузор щеголяют черным глянцевым покрытием.
К этому добавились 23-дюймовые колесные диски угольного цвета с акцентами в тон кузова. Салон также обзавелся двухцветной отделкой с углепластиковыми элементами и прострочкой в виде шестиугольного орнамента с вышитыми логотипами названия модели.
Кроме того, обновленный Lamborghini Urus сменил дизайн ключа и получил доработанный комплекс электронных помощников водителю. В качестве опции супер-SUV предлагает систему автоматического паркинга, умеющую без вмешательства водителя управлять авто при параллельной и поперечной парковке.
Кроме того, за доплату доступна продвинутая акустическая система с 17 динамиками. В Европе ценник на новинку начинается от 186 134 евро (без малого 15 000 000 рублей по актуальному курсу). Российские прайсы пока не объявлены.
Напомним, что «Урус» приводится в движение 650-сильной «восьмеркой» объемом 4 л с максимальным крутящим моментом в 850 Нм. С места до первой сотни на спидометре автомобиль выстреливает за 3,6 с при максимальной скорости в 305 км/ч.