Lamborghini Urus выпустили в новой яркой спецверсии и доработали

Роскошный Lamborghini Urus, ставший самой популярной моделью итальянского бренда, сменил модельный год, а вместе с тем получил спецверсию под названием Pearl Capsule. Такие авто окрашиваются в сочные перламутровые оттенки желтого, оранжевого или салатового цветов, при этом крыша, спойлер и задний диффузор щеголяют черным глянцевым покрытием.

К этому добавились 23-дюймовые колесные диски угольного цвета с акцентами в тон кузова. Салон также обзавелся двухцветной отделкой с углепластиковыми элементами и прострочкой в виде шестиугольного орнамента с вышитыми логотипами названия модели.

Кроме того, обновленный Lamborghini Urus сменил дизайн ключа и получил доработанный комплекс электронных помощников водителю. В качестве опции супер-SUV предлагает систему автоматического паркинга, умеющую без вмешательства водителя управлять авто при параллельной и поперечной парковке.