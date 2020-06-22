Lamborghini Urus выпустили в новой яркой спецверсии и доработали

Фото: Lamborghini
Итальянцы представили суперкроссовер Lamborghini Urus нового — 2021 модельного года. Как узнал портал «АвтоВзгляд», паркетник расширил список стандартного оборудования, обзавелся новыми опциями, а также ярким стайлинг-пакетом с двухцветной окраской кузова и отделкой салона.

Роскошный Lamborghini Urus, ставший самой популярной моделью итальянского бренда, сменил модельный год, а вместе с тем получил спецверсию под названием Pearl Capsule. Такие авто окрашиваются в сочные перламутровые оттенки желтого, оранжевого или салатового цветов, при этом крыша, спойлер и задний диффузор щеголяют черным глянцевым покрытием.

К этому добавились 23-дюймовые колесные диски угольного цвета с акцентами в тон кузова. Салон также обзавелся двухцветной отделкой с углепластиковыми элементами и прострочкой в виде шестиугольного орнамента с вышитыми логотипами названия модели.

Кроме того, обновленный Lamborghini Urus сменил дизайн ключа и получил доработанный комплекс электронных помощников водителю. В качестве опции супер-SUV предлагает систему автоматического паркинга, умеющую без вмешательства водителя управлять авто при параллельной и поперечной парковке.

Кроме того, за доплату доступна продвинутая акустическая система с 17 динамиками. В Европе ценник на новинку начинается от 186 134 евро (без малого 15 000 000 рублей по актуальному курсу). Российские прайсы пока не объявлены.

Напомним, что «Урус» приводится в движение 650-сильной «восьмеркой» объемом 4 л с максимальным крутящим моментом в 850 Нм. С места до первой сотни на спидометре автомобиль выстреливает за 3,6 с при максимальной скорости в 305 км/ч.

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22 июня 2020
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