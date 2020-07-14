Британцы отложили выход нового Jaguar XJ из-за коронавируса

Британцы уже вплотную приступили к разработке нового Jaguar XJ, работающего исключительно на электротяге. Его первый тизер промелькнул на презентации возрожденного внедорожника Land Rover Defender в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. А в марте 2020-го премиальная «четырехдверка», закутанная в камуфляж, успела засветиться на шпионских снимках во время дорожных тестов.
И, судя по всему, подготовка «зеленого» XJ к запуску на рынок шла своим чередом. Но пандемия COVID-19 смешала все планы. По данным британского издания Autocar, выход модели отодвинули, как минимум, на третий квартал 2021 года.
Дело в том, что компании Jaguar Land Rover пришлось сильно сокращать расходы, чтобы выжить в непростой ситуации. И все средства сегодня брошены на производство более прибыльных автомобилей, в число которых XJ не входит.
Кроме того, новый флагман будут собирать на заводе Castle Bromwich, расположенном в английском графстве Уэст-Мидлендс. Предприятие, чьи конвейеры еще не запущены из-за «коронавирусных» ограничений, будет работать, естественно, с соблюдением всех мер предосторожности, а значит объемы производства снизит.
Кстати, остатки дореформенного Jaguar XJ, уже, повторимся, снятого с производства, все еще распродаются на некоторых рынках, в том числе и в России. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», у нас седан предложен в стандартной и удлиненной версиях с 340-сильным бензиновым турбированным V6 на 3 л или с турбодизелем, развивающим 300 л. с., аналогичного объема.