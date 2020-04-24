Jaguar отмечает 85 лет: любопытные факты о британской марке

В 1922 году сэр Уильям Лайонс основал компанию Swallow Sidecars, занимающуюся производством автомобильных кузовов и мотоциклетных колясок. Но в 1935-м фирма приступила к сборке собственных автомобилей и была переименована в Jaguar.
Первой моделью марки стал двухместный спортивный кабриолет SS 100. В 1948 году был построен другой спорткар — Jaguar XK120: он завоевал звание самого быстрого серийного авто, разгоняющегося свыше 200 км/ч.
В послевоенное время именно на автомобилях «Ягуар» впервые появились дисковые тормоза. Кроме того, инженеры марки представили такие для тех лет новшества как алюминиевый кузов-монокок и алюминиевое шасси. А в начале 90-х британцы выпускали спорткар XJR-15 с углепластиковым кузовом.
Но вернемся к настоящему. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, все новые автомобили автостроителя, начиная с 2020 года, обзаведутся электрифицированными модификациями.
Производство гибридов и электрокаров наладят на британском заводе, расположенном в местечке под названием Касл Бромвич. И первым «зеленым» авто, сошедшим с конвейера предприятия, станет флагманский седан — новый «зеленый» Jaguar XJ.
Напомним, что новинку анонсировали на Франкфуртском салоне осенью 2019 года. Тогда в презентации возрожденного Land Rover Defender засветился и XJ. Для поддержания интриги в кадр попал не весь автомобиль, а только часть его кормы с логотипом Jaguar и задними фонарями, объединенными горизонтальной светодиодной полосой в одно целое.
Ожидается, что модель представят в 2020 году. Точная дата пока держится в секрете. Но не исключено, что сроки премьеры будут перенесены из-за коронавирусной пандемии, спутавшей планы всем производителям.