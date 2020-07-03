COVID-19 ударил по заработкам российских таксистов

Соцопрос, проведенный аналитиками российского платежного сервиса QIWI, показал, что во время режима самоизоляции за «баранкой» остались 70,2% таксистов. При этом 93% из них пожаловались на серьезное снижение доходов.

Что, в общем-то, совсем не удивительно, если учитывать, насколько жестко население было ограничено в передвижении. Да и доходы прочих граждан просели настолько, чтобы не пользоваться службами такси.

Для 41,2% опрошенных заработок снизился на 50—80%, а для 17% — более, чем на 80%. Хотя 65,4% участвующих в исследовании рассказали, что дохода им на жизнь хватает, но в списках покупок остались только самые необходимые товары. Кроме того, опрос показал, что 23,9% водителей автомобилей с шашечками имеют дополнительный источник заработка, никак не связанный с деятельностью извозчика.