COVID-19 ударил по заработкам российских таксистов

Соцопрос, проведенный аналитиками российского платежного сервиса QIWI, показал, что во время режима самоизоляции за «баранкой» остались 70,2% таксистов. При этом 93% из них пожаловались на серьезное снижение доходов.
Что, в общем-то, совсем не удивительно, если учитывать, насколько жестко население было ограничено в передвижении. Да и доходы прочих граждан просели настолько, чтобы не пользоваться службами такси.
Для 41,2% опрошенных заработок снизился на 50—80%, а для 17% — более, чем на 80%. Хотя 65,4% участвующих в исследовании рассказали, что дохода им на жизнь хватает, но в списках покупок остались только самые необходимые товары. Кроме того, опрос показал, что 23,9% водителей автомобилей с шашечками имеют дополнительный источник заработка, никак не связанный с деятельностью извозчика.
Между тем для 21,2% респондентов ситуация с COVID-19 стала толчком, чтобы оставить профессию таксиста. Причем 4% участников опроса смогли найти более доходную работу.
Кстати, коронавирус повлиял даже на место жительства некоторых таксистов. Среди опрошенных 5,5% поменяли город проживания, а 1,2% — страну. Правда, 61,2% уехавших планируют все-таки вернуться на свое обычное место жительства.
Опросив в общей сложности 735 работников таксопарка, аналитики смогли «нарисовать» портрет среднестатистического «рулевого» в коронавирусные времена. Это мужчина немногим старше 39 лет, трудящийся в сфере такси более пяти лет. Он работает по 5—6 дней в неделю и по 10—12 часов в сутки.
К сожалению «коронакризис», приведший к снижению заработка таксистов, толкает наименее чистоплотных из них на грабежи. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, такие неприятные инциденты фиксируются сегодня даже в центре Москвы.