Новейший BMW i7 впервые замечен на тестах

Так, особое внимание привлекают многочисленные датчики, развешанные по кузову автомобиля. Мы видим камеры над решеткой радиатора, на «акульем плавнике» и на передних крыльях. Можно предположить, что это — часть оборудования, необходимого для дорожных испытаний. Однако наиболее вероятно, что BMW i7 получит продвинутую систему автономного вождения.

Что же до внешнего вида в целом, то говорить о нем очень сложно — баварцы тщательно укрыли и оптику, и радиаторную решетку, и бамперы. Наши американские коллеги из Motor1 предполагают, что дизайнеры все-таки освежили переднюю часть автомобиля. И эти стилистические решения, опробованные на BMW i7, в дальнейшем будут использованы и на 7-й серии, которая готовится к плановому обновлению.

По предварительным данным, новый i7 вооружат мощнейшим электродвигателем, который сможет выдавать до 650 л. с. Если так, то эта модель превзойдет самую динамичную 7-ю серию — M760i с 6,6-литровым V12 в 600 сил. Дальность хода новинки на одном зарядке аккумулятора составит порядка 650 км. Но насколько эта информация соответствует действительности, мы узнаем лишь в 2022 году — предполагается, что дебют i7 раньше не состоится.