Первый пикап Hyundai продемонстрировал дизайн решетки радиатора

Серия свежих фотографий, опубликованных зарубежным изданием Motor1, отчетливо дает понять, что новейший Hyundai Santa Cruz будет выполнен в корпоративном стиле под названием Parametric Dynamics («параметрическая динамика») с радиаторной решеткой характерной формы и рисунка, включающей дневные ходовые огни.

Этот же дизайн можно увидеть у Hyundai Elantra седьмого поколения, представленной в онлайн-формате в середине марта 2020 года. Судя по всему, той же стилистикой сможет похвастать и кроссовер Tucson грядущей итерации. А концепцию такого «лица» впервые продемонстрировал прототип Hyundai Vision T — предвестник нового «Тушканчика».