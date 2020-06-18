Первый пикап Hyundai продемонстрировал дизайн решетки радиатора

Фото: Hyundai
Первый пикап корейского бренда Hyundai Santa Cruz вновь засветился во время дорожных испытаний. На этот раз грузовичок буксировал средних размеров прицеп. Но самое интересное, что разработчики сняли часть камуфляжа, показав решетку радиатора и переднюю оптику. Шпионские снимки новинки заинтересовали портал «АвтоВзгляд».

Серия свежих фотографий, опубликованных зарубежным изданием Motor1, отчетливо дает понять, что новейший Hyundai Santa Cruz будет выполнен в корпоративном стиле под названием Parametric Dynamics («параметрическая динамика») с радиаторной решеткой характерной формы и рисунка, включающей дневные ходовые огни.

Этот же дизайн можно увидеть у Hyundai Elantra седьмого поколения, представленной в онлайн-формате в середине марта 2020 года. Судя по всему, той же стилистикой сможет похвастать и кроссовер Tucson грядущей итерации. А концепцию такого «лица» впервые продемонстрировал прототип Hyundai Vision T — предвестник нового «Тушканчика».

Фото: Motor1

Вернемся к пикапу. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», модель встанет на конвейер американского завода в Алабаме по соседству с паркетником Santa Fe, а также седанами Sonata и Elantra. Премьера новинки ожидается до конца 2020 года, а продажи, стартуют, вероятно, в начале 2021-го.

По инсайдерским данным, Hyundai Santa Cruz будет отнюдь не тяжеловозом. Он больше подойдет для транспортировки габаритного спортинвентаря: велосипедов, байков и байдарок, чем для доставки, к примеру, кирпичей или цемента.

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18 июня 2020
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