Первый пикап Hyundai продемонстрировал дизайн решетки радиатора

Серия свежих фотографий, опубликованных зарубежным изданием Motor1, отчетливо дает понять, что новейший Hyundai Santa Cruz будет выполнен в корпоративном стиле под названием Parametric Dynamics («параметрическая динамика») с радиаторной решеткой характерной формы и рисунка, включающей дневные ходовые огни.
Этот же дизайн можно увидеть у Hyundai Elantra седьмого поколения, представленной в онлайн-формате в середине марта 2020 года. Судя по всему, той же стилистикой сможет похвастать и кроссовер Tucson грядущей итерации. А концепцию такого «лица» впервые продемонстрировал прототип Hyundai Vision T — предвестник нового «Тушканчика».
Вернемся к пикапу. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», модель встанет на конвейер американского завода в Алабаме по соседству с паркетником Santa Fe, а также седанами Sonata и Elantra. Премьера новинки ожидается до конца 2020 года, а продажи, стартуют, вероятно, в начале 2021-го.
По инсайдерским данным, Hyundai Santa Cruz будет отнюдь не тяжеловозом. Он больше подойдет для транспортировки габаритного спортинвентаря: велосипедов, байков и байдарок, чем для доставки, к примеру, кирпичей или цемента.