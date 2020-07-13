Чего категорически нельзя делать с аккумулятором летом, чтобы он не «умер» зимой

Современные автомобили — весьма энергозатратны. Обилие систем, различных помощников, всевозможных электроприводов дают серьезную нагрузку на аккумулятор. И если в системе питания есть какая-то неисправность, или водитель неправильно эксплуатирует и обслуживает батарею своего автомобиля, то она довольно скоро прекратит подавать признаки жизни. И случится это в самый не подходящий момент. Причем лето для автомобильных аккумуляторов — испытание куда жестче морозной зимы. И неправильная эксплуатации АКБ в жару может стать серьезным фундаментом для дальнейших проблем, и преждевременного выхода из строя.
Летом, особенно в сильную жару, под капотом автомобиля температура может превышать показатели столбика термометра в два с лишним раза. И это большое испытание для многих систем, в частности, для аккумуляторной батареи. Все дело в том, что при зное химические реакции внутри АКБ протекают быстрее, что ведет к ее более быстрой разрядке. Ко всему прочему, вода в электролите начинает испаряться, и ее уровень падает. А это, в свою очередь, вызывает необратимые процессы сульфатации электродов и пластин батареи, что сокращает их электропроводимость. Из-за этого ресурс АКБ незаметно для автомобилиста сокращается. Причем простой долив электролита не всегда помогает (аккумуляторы бывают и не обслуживаемые). Но что нужно делать, дабы не загубить аккумуляторную батарею раньше времени?
Прежде всего, стоит выбирать аккумуляторы известных фирм. Да, вы немного переплачиваете за бренд. Но нужно помнить, что, как и везде, в сегменте есть свои передовики. И именно они двигают индустрию вперед, разрабатывая и внедряя новейшие технологии в свою продукцию, например, такие как: низкий саморазряд, повышенная емкость и увеличенный ток холодного пуска двигателя.
Проверка напряжения, уровня заряда и пусковой мощности АКБ должны входить в перечень обязательных периодических работ. Рабочее напряжение варьируется от 13,8 до 14,5 В. А полностью заряженный и исправный аккумулятор без нагрузки должен выдавать 12,6—12,7 В.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты Bosch, визуальный осмотр батареи рекомендуется проводить не реже двух раз в год. Микротрещины, повреждения корпуса — не допустимы, и ведут к утечке электролита. Также необходимо следить за чистотой батареи и надежностью ее крепления в аккумуляторном отсеке. Если на клеммах образовались окислы, то их нужно почистить. Разболтавшееся крепление — подтянуть.
Перед тем, как оставить автомобиль на стоянке, следует убедиться в том, что его световые приборы и салонное освещение выключено. В противном случае батарея может полностью разрядиться. А этого необходимо избегать. Если автомобиль долго простоял на парковке, то АКБ лучше снять и зарядить. При этом необходимо провести все контрольные замеры на предмет здоровья батареи. Перед запуском двигателя необходимо отключить радио, обогревы, климатическую установку и фары. Это существенно снизит нагрузку на накопитель.
Если автомобиль используется редко или расстояния поездок небольшие, то раз в месяц его аккумулятор рекомендуется подзаряжать. На маленьких пробегах батарея не успевает заряжаться от генератора автомобиля. А вот при большом пробеге будет лучше не перезаряжать батарею. Впрочем, исправная работа таких систем автомобиля, как радио, навигация, климат-контроль и светотехника — не дадут этого сделать.
Здоровье аккумуляторной батареи так же важно для автомобиля, как и здоровье других систем. Если хотите сэкономить, то лучше потратится на хороший дорогой аккумулятор, следить за ним и обслуживать. Тогда и менять его придется раз в 5—7 лет. В противном случае, есть риск нарваться на некачественную продукцию. А если добавить к этому жары, холода и неправильную эксплуатацию, то за новым аккумулятором придется ходить едва ли не каждые пару лет.