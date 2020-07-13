Чего категорически нельзя делать с аккумулятором летом, чтобы он не «умер» зимой

Фото из открытых источников
Многие автомобилисты сталкиваются зимой с проблемами, связанными с аккумулятором. Стоит только столбику термометра опуститься ниже −20, как АКБ разряжается, и привести ее в чувство удается не всегда. Однако мало кто знает, что к подобным проблемам приводят ошибки эксплуатации в летний сезон. Портал «АвтоВзгляд» подскажет, чего не следует делать с батареей в жару.

Современные автомобили — весьма энергозатратны. Обилие систем, различных помощников, всевозможных электроприводов дают серьезную нагрузку на аккумулятор. И если в системе питания есть какая-то неисправность, или водитель неправильно эксплуатирует и обслуживает батарею своего автомобиля, то она довольно скоро прекратит подавать признаки жизни. И случится это в самый не подходящий момент. Причем лето для автомобильных аккумуляторов — испытание куда жестче морозной зимы. И неправильная эксплуатации АКБ в жару может стать серьезным фундаментом для дальнейших проблем, и преждевременного выхода из строя.

Летом, особенно в сильную жару, под капотом автомобиля температура может превышать показатели столбика термометра в два с лишним раза. И это большое испытание для многих систем, в частности, для аккумуляторной батареи. Все дело в том, что при зное химические реакции внутри АКБ протекают быстрее, что ведет к ее более быстрой разрядке. Ко всему прочему, вода в электролите начинает испаряться, и ее уровень падает. А это, в свою очередь, вызывает необратимые процессы сульфатации электродов и пластин батареи, что сокращает их электропроводимость. Из-за этого ресурс АКБ незаметно для автомобилиста сокращается. Причем простой долив электролита не всегда помогает (аккумуляторы бывают и не обслуживаемые). Но что нужно делать, дабы не загубить аккумуляторную батарею раньше времени?

Фото из открытых источников

Прежде всего, стоит выбирать аккумуляторы известных фирм. Да, вы немного переплачиваете за бренд. Но нужно помнить, что, как и везде, в сегменте есть свои передовики. И именно они двигают индустрию вперед, разрабатывая и внедряя новейшие технологии в свою продукцию, например, такие как: низкий саморазряд, повышенная емкость и увеличенный ток холодного пуска двигателя.

Проверка напряжения, уровня заряда и пусковой мощности АКБ должны входить в перечень обязательных периодических работ. Рабочее напряжение варьируется от 13,8 до 14,5 В. А полностью заряженный и исправный аккумулятор без нагрузки должен выдавать 12,6—12,7 В.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты Bosch, визуальный осмотр батареи рекомендуется проводить не реже двух раз в год. Микротрещины, повреждения корпуса — не допустимы, и ведут к утечке электролита. Также необходимо следить за чистотой батареи и надежностью ее крепления в аккумуляторном отсеке. Если на клеммах образовались окислы, то их нужно почистить. Разболтавшееся крепление — подтянуть.

Фото из открытых источников

Перед тем, как оставить автомобиль на стоянке, следует убедиться в том, что его световые приборы и салонное освещение выключено. В противном случае батарея может полностью разрядиться. А этого необходимо избегать. Если автомобиль долго простоял на парковке, то АКБ лучше снять и зарядить. При этом необходимо провести все контрольные замеры на предмет здоровья батареи. Перед запуском двигателя необходимо отключить радио, обогревы, климатическую установку и фары. Это существенно снизит нагрузку на накопитель.

Если автомобиль используется редко или расстояния поездок небольшие, то раз в месяц его аккумулятор рекомендуется подзаряжать. На маленьких пробегах батарея не успевает заряжаться от генератора автомобиля. А вот при большом пробеге будет лучше не перезаряжать батарею. Впрочем, исправная работа таких систем автомобиля, как радио, навигация, климат-контроль и светотехника — не дадут этого сделать.

Здоровье аккумуляторной батареи так же важно для автомобиля, как и здоровье других систем. Если хотите сэкономить, то лучше потратится на хороший дорогой аккумулятор, следить за ним и обслуживать. Тогда и менять его придется раз в 5—7 лет. В противном случае, есть риск нарваться на некачественную продукцию. А если добавить к этому жары, холода и неправильную эксплуатацию, то за новым аккумулятором придется ходить едва ли не каждые пару лет.

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13 июля 2020
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