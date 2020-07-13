Чего категорически нельзя делать с аккумулятором летом, чтобы он не «умер» зимой

Современные автомобили — весьма энергозатратны. Обилие систем, различных помощников, всевозможных электроприводов дают серьезную нагрузку на аккумулятор. И если в системе питания есть какая-то неисправность, или водитель неправильно эксплуатирует и обслуживает батарею своего автомобиля, то она довольно скоро прекратит подавать признаки жизни. И случится это в самый не подходящий момент. Причем лето для автомобильных аккумуляторов — испытание куда жестче морозной зимы. И неправильная эксплуатации АКБ в жару может стать серьезным фундаментом для дальнейших проблем, и преждевременного выхода из строя.

Летом, особенно в сильную жару, под капотом автомобиля температура может превышать показатели столбика термометра в два с лишним раза. И это большое испытание для многих систем, в частности, для аккумуляторной батареи. Все дело в том, что при зное химические реакции внутри АКБ протекают быстрее, что ведет к ее более быстрой разрядке. Ко всему прочему, вода в электролите начинает испаряться, и ее уровень падает. А это, в свою очередь, вызывает необратимые процессы сульфатации электродов и пластин батареи, что сокращает их электропроводимость. Из-за этого ресурс АКБ незаметно для автомобилиста сокращается. Причем простой долив электролита не всегда помогает (аккумуляторы бывают и не обслуживаемые). Но что нужно делать, дабы не загубить аккумуляторную батарею раньше времени?