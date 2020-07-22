В России отзывают более 1300 автомобилей Audi из-за возможного возгорания

Под отзыв попали 1346 автомобилей Audi A4, A5, A6 и Q5, проданных с 2018-го по 2020 год. Заводские эксперты выяснили, что в механизм стартер-генератора может попасть влага и вызвать химическую реакцию. Во время нее происходит сильное нагревание.

Не исключено даже возгорание авто, причем не только во время движения, но и при длительной стоянке. Чтобы решить столь серьезную проблему, необходимо заменить стратер-генератор.

Представители бренда в скором времени оповестят владельцев бракованных машин о проблеме и пригласят к дилеру на ремонт. Можно и самостоятельно узнать, подпадает ли под отзыв конкретный автомобиль — на сайте Росстандарта в разделе «Сервисы». Все запчасти и работы автостроитель предоставляет бесплатно.

Кстати, всего несколько месяцев назад — в апреле 2020 года — немецкий бренд уже объявлял о сервисном мероприятии, связанном с возгоранием машин. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», у нескольких сотен спорткаров Audi TT, отданных в руки покупателей с 2015-го по 2019 год, нашли дефект топливного бака.