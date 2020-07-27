Внедорожник Aurus Komendant впервые замечен на российских дорогах

Фотографии тестового Aurus Komendant были опубликованы на астраханском новостном портале — необычный внедорожник, привлекающий внимание своей маскировкой, запечатлел один из местных автолюбителей.

Интересно, что на этот раз мы можем рассмотреть не только переднюю часть автомобиля, которая была хорошо видна и на предыдущих снимках из Европы, но и заднюю. Судя по фотографиям, оптика «Коменданта» выдержана в том же стиле, что и фонари родственного седана Senat, однако она все же отличается. Иные у внедорожника и патрубки выхлопной системы — квадратные, не трапециевидные.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, Komendant, как и все остальные модели Aurus, будет оснащаться битурбированным V8 мощностью 700 л. с. Предполагалось, что официальная премьера новинки состоится на Московском автосалоне в августе, но выставку отменили, а новая дата презентации президентского внедорожника пока не названа.