Как нечаянно не «убить» автомобильную резину из-за летней жары

Что же происходит летом, в жару? Ночью и утром частенько бывает относительно прохладно. Для простоты примем, что температура воздуха при этом составит 15ºС. Нормальный автомобилист перед поездкой проверит давление в шинах не на глазок, а манометром. И если оно окажется ниже стандартных, скажем, 2,4 «атмосфер», он подкачает колесо до установленного производителем уровня.

Особенно щепетильны в подобные моменты автовладельцы, собирающиеся в достаточно дальнюю поездку — на дачный участок, на отдых к морю или еще куда по нашей необъятной.

А дальше происходит следующее. Машина начинает движение и от постоянной деформации резины колес на неровностях, последняя нагревается вместе с воздухом внутри покрышки. Свою лепту вносит и летнее солнце, усердно раскаляющее атмосферу. В итоге шина и воздух в ней могут достичь 80ºС. Разница с утренней температурой составит около 65ºС.