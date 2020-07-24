Как нечаянно не «убить» автомобильную резину из-за летней жары

Летом, помимо просто величины пробега машины и индивидуального стиля вождения автомобилиста, основным фактором, сильно влияющим на долговечность автомобильной резины, является температура окружающей среды.
Как известно, в любой емкости, заполненной газом, при нагреве растет давление. В том числе, и в накачанном колесе. Для смеси газов, составляющих атмосферу нашей планеты, выведено соотношение: при нагревании на каждые 8ºС давление увеличивается примерно на 0,1 атм.
Что касается автомобильных шин, то каждый автопроизводитель устанавливает оптимальное давление в покрышках всех моделей своих авто. Обычно таблички-памятки такого рода располагаются на кузове в районе проема водительской двери. Большинство водителей и сервисменов вместе с сотрудниками пунктов шиномонтажа ориентируются именно на них. По этой причине колеса большинства машин накачаны до максимально рекомендованного уровня в любое время года.
Что же происходит летом, в жару? Ночью и утром частенько бывает относительно прохладно. Для простоты примем, что температура воздуха при этом составит 15ºС. Нормальный автомобилист перед поездкой проверит давление в шинах не на глазок, а манометром. И если оно окажется ниже стандартных, скажем, 2,4 «атмосфер», он подкачает колесо до установленного производителем уровня.
Особенно щепетильны в подобные моменты автовладельцы, собирающиеся в достаточно дальнюю поездку — на дачный участок, на отдых к морю или еще куда по нашей необъятной.
А дальше происходит следующее. Машина начинает движение и от постоянной деформации резины колес на неровностях, последняя нагревается вместе с воздухом внутри покрышки. Свою лепту вносит и летнее солнце, усердно раскаляющее атмосферу. В итоге шина и воздух в ней могут достичь 80ºС. Разница с утренней температурой составит около 65ºС.
Путем несложных вычислений выясним, что превышение реального давления в колесе над рекомендованным производителем составит в описанном случае около 0,8 атмосферы — 3,2 вместо 2,4. Чем это грозит?
Во-первых, перекачанная покрышка начинает неравномерно изнашиваться — ускоренными темпами «лысеет» центральная часть протектора. Этот процесс усугубляется еще и тем, что чем выше температура, тем мягче становится резина. У летней покрышки она не настолько подвержена этому процессу как зимней, но все же. Кроме того, перекачанная шина гораздо хуже переносит жесткие удары о дорожные неровности. Та же выбоина, которую на приличной скорости она спокойно преодолее с 2,4 атмосферами внутри, может стать последней в ее жизни, если давление в ней окажется на уровне 3,2 атм. Она просто не выдержит встречи с острой бровкой разбитого дорожного полотна.
Учитывая все вышесказанное, чтобы нечаянно не лишиться хорошей покрышки из-за жары, давление в колесах летом следует держать слегка ниже рекомендованной нормы.