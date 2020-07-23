В России снова отзывают внедорожники Jeep Cherokee

— Узел PTU на автомобилях устроен так, что допускает осевое перемещение в шлицевом соединении валов дифференциала и трансмиссии. Это может привести к стачиванию шлицов в этом соединении и прекращению передачи крутящего момента в PTU, — говорится в сообщении ведомства.

Проще говоря, автомобиль может самопроизвольно перевести коробку в «нейтраль» на полном ходу или же «соскочить» с «паркинга» во время стоянки. К чему это может привести, думаю, объяснять не нужно.

В рамках отзывной кампании дилеры Jeep перепрограммируют блок управления трансмиссией и стояночного тормоза с электроприводом, чтобы в момент активации режима «паркинг» задействовалась и задняя ось, а при аварийном отключении привода переднего моста в дело вступал «ручник».

Добавим, что под сервисную акцию подпадают 253 кроссовера, проданных в период с июня 2014 года по настоящий момент. В ближайшее время владельцы потенциально неисправных машин получат оповещение о необходимости заглянуть на сервис.