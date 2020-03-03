Спрос на российские лимузины Aurus продолжает расти

Фото: Aurus
Первые серийные «лакшери»-седаны Aurus Senat начнут сходить с конвейера в Елабуге только в мае 2021 года, но роскошная продукция российского бренда уже пользуется невероятной для сегмента популярностью. Глава марки Адиль Ширинов сообщил, сколько уже оформлено предзаказов на отечественные авто, а также рассказал, когда стартует сборка внедорожников Komendant.

На сегодняшний день на автомобили Aurus оформлено более 700 заказов, причем 65 из них находятся на преддоговорной стадии, то есть, как уточнил директор компании в интервью агентству «РИА Новости», именно столько клиентов уже «готовы заключить контракт». И это при том, что стартовая цена на тот же Aurus Senat составляет 18 млн. рублей!

Отметим, что семь сотен — это довольно впечатляющая цифра, особенно по меркам сегмента. Правда, стоит учитывать, что в расчет берутся заявки потенциальных покупателей со всего мира. Так, один из первых седанов уедет в Объединенные Арабские Эмираты, где, к слову, уже катается «Сенат», переданный Минпромторгом руководству этой страны.

Кроме того, г-н Ширинов сообщил, что приблизительно через 14 месяцев после того, как начнется сборка седанов Aurus Senat (старт, напомним, намечен на май следующего года), в производство запустят суперлюксовые внедорожники Aurus Komendant.

Напомним, что в продуктовой линейке бренда ожидается еще несколько моделей. Речь идет о минивэне Arsenal, а также не стоит исключать, что автостроитель представит кабриолет. Кроме того, как писал портал «АвтоВзгляд», в 2022—2023 годах появятся и мотоциклы Aurus.

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3 марта 2020
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