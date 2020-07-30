5 популярных в России автомобилей с самой слабой подвеской

Вопреки распространенному мнению дороги в России и в странах Восточной Европы схожи по качеству. Поэтому в основу материала лег рейтинг, составленный польскими механиками в 2019 году. Все машины-участницы списка есть, как в Старом Свете, так и в России. Соответственно и неполадки по ходовой части у них схожи.
Volkswagen Passat
В рейтинге оказалось немало сюрпризов. Например, сюда попал популярный немецкий седан Volkswagen Passat B5. Напомним, это семейство выпускали с 1996 года. Интересно, что ходовая часть у машины оказалась не такая уж плохая, но ее конструкция очень сложна. Да и чтобы обслуживать автомобиль требуется специальный инструмент. Все это делает ремонт «народной» машины очень дорогим.
Audi A4
Седан с внутренним обозначением В6 появился в 2000 году. Имидж автомобиля не уберег его от серьезных проблем. Скажем, в 2004 году производитель провел отзывную кампанию из-за быстрого износа рычагов передней подвески. Были даже случаи полного разрушения опорного рычага.
Audi A6
Модель с индексом C5 представили в 1997 году и выпускали до 2004 года. Передняя подвеска у автомобиля сделана из алюминия. Он легкий, но менее прочный, чем сталь. К тому же, и более дорогой. Сейчас комплект рычагов передней подвески стоит 23 000 рублей, что для подержанной машины недешево. Задняя многорычажная подвеска на полноприводных версиях quattro выносливее, а задняя балка почти вечная. Но если начинается сильный «жор резины» задней оси, «вылечить» этот недуг поможет только замена балки.
Ford Mondeo
У седана третьего поколения быстро изнашиваются стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, выходят из строя ШРУСы. Часто требуется замена подушек вспомогательной балки. Кроме того, автомобиль нещадно атакует ржавчина. Поэтому перед покупкой поднимите Mondeo на подъемник и внимательно осмотрите.
Opel Corsa
Немцы разработали модель совместно с FIAT, а в продажу хэтчбек поступил в 2006 году. Видимо, от итальянцев автомобиль и перенял «нежность» конструкции. У Corsa нельзя точно сказать, сколько прослужат наконечники рулевых тяг. Иногда достаточно попасть в яму или уткнуться колесами в бордюр, чтобы наконечники пришли в негодность и рассказали об этом приглушенным стуком. Также нередко выходит из строя ступичные подшипники и быстро изнашиваются пружины.