Для чего водители вкручивают саморез в клемму аккумулятора

Зачем вкручивать в клемму саморез? Такой вопрос задает каждый, кто видит подобное под капотом чужого автомобиля. На самом деле, все просто. К такому решению прибегают, когда ставят аккумулятор, выводы которого не подходят к клеммам. Скажем, из-за того, что имеют другой диаметр. В этом случае, если не «уплотнить» конструкцию, клемма будет попросту болтаться, а в дороге может и слететь. Вкручивая саморез, водитель обеспечивает более надежный контакт клеммы с выводом батареи. Мера это временная, но если поблизости нет сервиса, а ехать надо, то и такой выход из ситуации подойдет.
Этот же прием используют, если клемма старая, и банально износилась. Принцип тут фактически тоже, что описан выше. Саморез удержит клемму и она не слетит, когда машина наедет на первую попавшуюся кочку.
По-хорошему, так делать не стоит, и лучше заменить клемму на новую. Дело в том, что закрученный саморез оставит глубокие отметины на выводе аккумулятора, да и чтобы снять такую конструкцию, потребуются усилия и время. Последнего может не хватить, если произойдет возгорание, и нужно будет быстро обесточить автомобиль.
А вот при длительном использовании самореза там, где ему не место, может произойти окисление контактов аккумулятора. Это чревато проблемами при пуске двигателя, особенно зимой.
Некоторые водители считают, что саморез надо вкручивать даже когда вывод идеально подходит. Мол, тогда контакт будет еще лучше. На самом деле, это не так. Правильно подобранная клемма обхватывает вывод батареи идеально. А инородное тело этому препятствует. Кроме того, может вызвать сбой в работе электронных систем машины. Ведь на многих современных автомобилях аккумулятор вообще советуют менять в техцентре. Потому как потом, приходится подключать сканеры и перепрограмировать «мозги» и прочую управляющую электронику. Какие уж тут саморезы…