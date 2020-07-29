Для чего водители вкручивают саморез в клемму аккумулятора

Зачем вкручивать в клемму саморез? Такой вопрос задает каждый, кто видит подобное под капотом чужого автомобиля. На самом деле, все просто. К такому решению прибегают, когда ставят аккумулятор, выводы которого не подходят к клеммам. Скажем, из-за того, что имеют другой диаметр. В этом случае, если не «уплотнить» конструкцию, клемма будет попросту болтаться, а в дороге может и слететь. Вкручивая саморез, водитель обеспечивает более надежный контакт клеммы с выводом батареи. Мера это временная, но если поблизости нет сервиса, а ехать надо, то и такой выход из ситуации подойдет.

Этот же прием используют, если клемма старая, и банально износилась. Принцип тут фактически тоже, что описан выше. Саморез удержит клемму и она не слетит, когда машина наедет на первую попавшуюся кочку.

По-хорошему, так делать не стоит, и лучше заменить клемму на новую. Дело в том, что закрученный саморез оставит глубокие отметины на выводе аккумулятора, да и чтобы снять такую конструкцию, потребуются усилия и время. Последнего может не хватить, если произойдет возгорание, и нужно будет быстро обесточить автомобиль.