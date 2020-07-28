Для чего нужна надпись TIR на грузовиках

Если объяснять в двух словах, то система работает следующим образом: перевозчикам выдают документы строгого учета — так называемые книжки МДП. В России этим занимается Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП).

Таможня в стране загрузки пломбирует грузовой отсек фуры и оформляет книжку МДП: она позволяет пересекать границы и передвигаться по странам без уплаты пошлин. Затем на грузовике размещается наклейка TIR. По ней можно понять, что машина идет с таможенным грузом. Снимают пломбу уже на таможне в стране назначения. Это сокращает простои фур на границах — очень удобно.

Однако не надо думать, что грузовики, входящие в систему Transport International Router, не досматривают на пограничных пунктах. Проверки все равно есть, ведь риск провоза контрабанды, а так же наркотических веществ или оружия существует. Да и в каждой стране действует свое таможенное законодательство.



По сути, все, что дает TIR — это возможность пересекать границу страны без уплаты пошлин непосредственно в самом пограничном пункте пропуска. При этом пошлину все равно придется заплатить. Однако все финансовые операции в этом случае проводит не водитель грузовика, а сотрудники компании-перевозчика.