Тест-драйв KIA Sportage: вдоль по Питерской со всеми остановками

Как только российские власти сняли первые ограничения в туристической сфере по случаю якобы затухающей пандемии, истинные любители путешествий тут же испытали главное проявление посткарантинного синдрома — неутолимую жажду активного движения. И мы не стали исключением, незамедлительно превратив компактный кроссовер Sportage в семейный ковчег и рванув «вдоль по Питерской» к Северной Пальмире. Выбор на автомобильный формат путешествия пал еще и потому, что в новой посткарантинной реальности личный автомобиль — едва ли не самый безопасный способ передвижения.

К заветным невским берегам ехали два полных дня по М10, останавливаясь по пути в интереснейших местах. В Санкт-Петербурге и его окрестностях провели пять незабываемых солнечных дней. А обратно в Москву долетели по платному автобану М11 за шесть с половиной часов. Таким образом, современная карета на неделю приютила семейство из двух взрослых родителей и двух добрых молодцев девяти и двенадцати лет.

За бортом — вся Россия

Тем, кто жаждет самых разнообразных впечатлений от семейного путешествия на автомобиле, лучше никуда не торопиться. Дорогу, как неотъемлемую часть отдыха, желательно по возможности прожить с толком, смыслом и вдохновением. Тем более, если вы следуете из одной столицы в другую по «царскому пути», который усеян не только сохранившимися путевыми дворцами венценосных особ, но и другими совершенно разными достопримечательностями на любой вкус, кошелек и возраст. Неслучайно трасса М10 называется «Россия» — вдоль нее на небольшом удалении найдется почти все, что подробно расскажет об истории и современности родного отечества.