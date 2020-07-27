Тест-драйв KIA Sportage: вдоль по Питерской со всеми остановками

Как только российские власти сняли первые ограничения в туристической сфере по случаю якобы затухающей пандемии, истинные любители путешествий тут же испытали главное проявление посткарантинного синдрома — неутолимую жажду активного движения. И мы не стали исключением, незамедлительно превратив компактный кроссовер Sportage в семейный ковчег и рванув «вдоль по Питерской» к Северной Пальмире. Выбор на автомобильный формат путешествия пал еще и потому, что в новой посткарантинной реальности личный автомобиль — едва ли не самый безопасный способ передвижения.
К заветным невским берегам ехали два полных дня по М10, останавливаясь по пути в интереснейших местах. В Санкт-Петербурге и его окрестностях провели пять незабываемых солнечных дней. А обратно в Москву долетели по платному автобану М11 за шесть с половиной часов. Таким образом, современная карета на неделю приютила семейство из двух взрослых родителей и двух добрых молодцев девяти и двенадцати лет.
За бортом — вся Россия
Тем, кто жаждет самых разнообразных впечатлений от семейного путешествия на автомобиле, лучше никуда не торопиться. Дорогу, как неотъемлемую часть отдыха, желательно по возможности прожить с толком, смыслом и вдохновением. Тем более, если вы следуете из одной столицы в другую по «царскому пути», который усеян не только сохранившимися путевыми дворцами венценосных особ, но и другими совершенно разными достопримечательностями на любой вкус, кошелек и возраст. Неслучайно трасса М10 называется «Россия» — вдоль нее на небольшом удалении найдется почти все, что подробно расскажет об истории и современности родного отечества.
Конечно для этого потребуется время. Например, в увлекательном музее, старинной усадьбе или забавной зооферме достаточно задержаться на часок-другой. Но найдутся по пути и такие места, где уместно «бросить якорь» на пару-тройку дней. Наверняка масса путешественников не прочь насладиться красотами Валдая и скоротать теплое летнее время в палатке под соснами на тихом берегу живописного озера. Другие предпочтут окунуться в историю и подышать русской стариной в Великом Новгороде и его окрестностях. Существует и множество других примечательных мест, примыкающих к Ленинградке на всем ее протяжении — достаточно открыть карту и выбрать подходящие варианты.
Главное, что может скрасить любое путешествие за рулем — это комфортный и надежный автомобиль, который подарит удовольствие и водителю, и пассажирам. Полноприводный Sportage с хорошо знакомой 2-литровой «четверкой» мощностью 150 л. с. и шестиступенчатым «автоматом» успешно справился с ролью семейного средства передвижения при забеге на дальнюю дистанцию.
Загородное шоссе для корейского кроссовера оказалось родной стихией, где проявились главные преимущества 150-сильного «атмосферника»: сбалансированное сочетание динамики и умеренного аппетита. Праздник в режиме свободного полета обходится недорого — 9,5 л на сто километров. При этом «кореец» уверенно обгоняет фуры, не давая повода усомниться в недостатке тяги под педалью. А если страсти накалить до предела, включив спортивный режим движения, то Sportage ощетинится не на шутку. Хотя в семейном путешествии главное не азартный «драйв», а безопасность.
Трасса «Нева»: плюсы и минусы
Вариант платного скоростного шоссе длиной 669 километров идеально подойдет тем, кто не собирается тратить время на культурно-развлекательную программу, и ставит себе целью как можно быстрее добраться до пункта назначения. Долететь по М11 от одной столицы в другую, не нарушая правил, можно всего за шесть часов. Только следует учитывать, что в Тверской области платная дорога прерывается общедоступным участком М10 длиной в 62 километра.
Что касается тарифов, то в июле проезд по М11 подорожал. В будние дни движение на участке от Москвы до 58 км обойдется в 670 рублей наличными или по карте, и 520 — с транспондером. Тариф с понедельника по пятницу от 58 км до 684 км составляет 1270 и 781 соответственно. Итого проезд по всей платной трассе от Первопрестольной до Санкт-Петербурга обойдется водителю легковой машины в 1940 рублей без транспондера и 1301 с транспондером. Ночью — дешевле, в выходные дни, к которым относится и пятница — дороже.
За эти деньги водителю гарантировано четыре полосы с разделительным отбойником, идеальное дорожное покрытие, новая разметка, отсутствие светофоров, возможность гнать со скоростью 110 и 130 км/ч, а также минимальное количество видеокамер, контролирующих допустимую скорость. Кроме того, аварийная служба бесплатно эвакуирует в безопасное место в случае непредвиденной остановки из-за технической неисправности или пустого топливного бака. Кстати АЗС и кафе на М11 встречаются не так часто, в отличие от М10, так что обо всем этом лучше позаботиться заранее.
Путешественники, которые по пути в Северную столицу не прочь расширить свой кругозор и попутно приобщиться к культуре, но при этом все-таки заинтересованные сэкономить время, могут сочетать определенные участки скоростного шоссе М11 и обычной дороги М10. В этом случае лучше заранее спланировать маршрут, выбрав подходящие достопримечательности.
Однако следует учитывать, что автобан «Нева» имеет слишком протяженные пролеты между съездами. Например, самый длинный участок между ближайшими пунктами оплаты, соединяющий Новгородскую и Ленинградскую области, насчитывает 102 км. Масса интересного на этом отрезке М11 останется для путешественника недосягаемым.
Оцениваем «Россию»
Безусловно, лучшим вариантом освоить культурно-историческое пространство между двумя столицами по максимуму без лишней спешки — это взять курс по старой доброй М10, что мы и сделали. Как и на любой другой федеральной трассе, почти все ближайшие достопримечательности на Ленинградке обозначены специальными указателями с коричневым фоном.
Кроме того, в летнюю пору на всем ее протяжении всегда найдется возможность свернуть с магистрали, чтобы подъехать на берег живописного водоема и искупаться. Это может быть Волга, Шоша, Вышневолоцкое водохранилище, Валдай или Ильмень.
Благо, что наш Sportage, оснащенный межосевой муфтой с принудительной блокировкой, режимом контроля скорости на спуске и дорожным просветом в 182 мм оказался всецело готов к сюрпризам умеренного бездорожья. Автомобиль уверенно преодолевал неровности сырого грунта, демонстрируя деликатную работу энергоемкой подвески.
Но вернемся на асфальт: не секрет, что на пустой обочине скоростного автобана по определению отсутствует придорожная жизнь, полная самых разных сюрпризов. На М11 не будет возможности выбрать кафе с узбекской, кавказской, итальянской и прочей национальной кухней (хотя к выбору попутного кафе стоит относиться серьезно). На платной дороге ничего подобного нет, к тому же там не продают унты, веники, самовары, копченую рыбу, мед, грибы, ягоды и прочие радости жизни.
Даже если вам всего этого не надо, то можно наслаждаться одним видом бойкой торговли и огромным количеством разнообразных вывесок и указателей. Так что только обычное общедоступное шоссе подарит полноценное ощущение жизни во всех ее красках. Поэтому в сравнении с ним, платный автобан — это дорога без души, у которой единственное преимущество — экономия времени.
И уж точно на М10 у водителя будет меньше шансов заснуть за рулем от монотонного созерцания пустых, однообразных пейзажей за бортом, какие вас будут сопровождать на платной трассе. Картинки на старой Ленинградке гораздо разнообразнее, чем на М11.
Что касается недостатков М10, то здесь больше шансов попасть в объективы видеокамер, контролирующих скорость, которые тут прячутся на каждом шагу. Кроме того, старую дорогу продолжают ремонтировать в Новгородской области, из-за чего в районе Мясного бора нам пришлось простоять в пробке 15 минут. Если не считать плотного движения в Подмосковье в районе поворота на Икшу, то это был единственной затор на пути в Санкт-Петербург.
Сегодня старая Ленинградка преимущественно состоит из трех полос, но с каждым годом растут четырехполосные участки, которые полностью оборудованы в Подмосковье, а также в значительной части Тверской области, в районе Новгорода и за 50 км до Санкт-Петербурга. В общем и целом, движение по М10 можно считать хорошо организованным и вполне комфортным.
К тому же жаловаться на ужасное качество дорожного покрытия старой Ленинградки уже не приходится. Хотя мелкие ямки и неровности все же иногда встречаются — особенно в Тверской области. Но для KIA Sportage это совсем не страшно: «кореец» с аппетитом глотает изъяны провинциального асфальта, на совесть заботясь о комфорте своих пассажиров.
Праздник движения
Как бы там ни было, ничто не помешает водителю получать удовольствие от управления корейским кроссовером вне зависимости, по какой дороге он поедет — по платной или бесплатной. С уверенностью можно сказать, что, выбрав размеренное путешествие по М10, владелец Sportage только растянет себе праздник движения.
На любой загородной трассе легко оценить отменную плавность хода корейского кроссовера и оптимальные настройки в меру тяжелого штурвала. Автомобиль стабильно выдерживает заданную траекторию, освобождая водителя от необходимости периодически подруливать. Так что лишних движений при управлении KIA Sportage совсем не требуется — он реагирует на действия водителя крайне предсказуемо и обходительно.
В плане эргономики в его апартаментах царит почти немецкий порядок. Кроме того, автомобиль оснащен сервисами «Яндекс.Авто» с голосовым ассистентом, которая существенно упрощает задачи водителя при управлении навигацией.
Водительское кресло с помощью регулировок можно легко превратить в настоящий трон, причем его легко подладить под рулевого с самой выдающейся комплекцией — места хватит. Не обделены свободным пространством и задние пассажиры, у которых также есть возможность регулировать угол наклона спинки дивана. На задний ряд выведены воздуховоды, розетка и USB-порт, имеется также и подлокотник с двумя подстаканниками.
У KIA Sportage не самый выдающийся в классе размер багажника — 491/1480 л. Однако такого объема нам вполне хватило, чтобы уместить все вещи, необходимые для недельного путешествия. К тому же в салоне авто найдется достаточное количество карманов и небольших отсеков для мелочей, что всегда пригодится при заезде на дальние дистанции.Корейский кроссовер прекрасно вписался в открывшийся туристический сезон, став самым главным героем нашего увлекательного и комфортного путешествия.
А подробнее о том, какие достопримечательности мы выбрали по пути в Санкт-Петербург, вы можете узнать, путешествуя вместе с порталом «АвтоВзгляд» по интерактивной карте.