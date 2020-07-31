В России отзывают автомобили Audi из-за проблем с подушками безопасности

— На автомобилях Audi с подушкой безопасности водителя Takata и газогенератором NADI определенного периода производства существует вероятность, что в случае дорожно-транспортного происшествия из-за потенциально сниженной производительности газогенератора подушка безопасности раскроется медленно или не полностью, — говорится в сообщении ведомства.

Дабы минимизировать риски травмирования водителя и пассажиров, официальные дилеры Audi проверят в рамках сервисной кампании подушки безопасности на потенциально бракованных автомобилях и при необходимости их заменят. Разумеется, все работы будут проведены бесплатно для владельцев отзывных машин.

Под сервисную акцию подпадает 512 автомобилей Audi A4, A8, A6, TT, включая «хардтоп», проданных в период с 1997 по 2001 год. В ближайшее время сотрудники дилерских центров свяжутся с обладателями опасных машин и оповестят их о необходимости заглянуть на сервис.