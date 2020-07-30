Легко ли быть водителем «Профи»: тест-драйв фургона от УАЗ с газобалонным оборудованием

Итак, дети выбрали подходящие «мебеля», а родители решили заодно купить еще и новую двухэтажную кровать. Не для себя — для мелкого. Тут же стало понятно: на нашем, далеко не самом маленьком семейном внедорожнике все это счастье из магазина не увезти. Ведь речь зашла о более, чем 250 килограммах всевозможных деревяшек. Причем длинна некоторых упаковок превышала 2,2 метра.
И тут на мысленном горизонте возник крайне заманчивый с точки зрения приобретения любопытного экспириенса вариант: устроить натурный тест УАЗ «Профи» в самых, что ни на есть боевых для него условиях. В результате автор этих строк оказался за рулем промтоварного фургончика «Профи», еще с завода оснащенного газобалонным оборудованием.
Совсем небольшая, по меркам коммтранса, машина в процессе эксплуатации произвела впечатление вполне взрослого грузовика — по крайне мере, в управлении.
Попав впервые в кабину «Профи», я обнаружил вполне цивилизованную обстановку: мультимдиа с тачскрином, электроподогрев «лобовухи», кондиционер. Последний, правда, так и не удалось заставить холодить, как следует даже в режиме LOW, но и ладно — окна то с электростеклоподъемниками!
В самом низу центральной консоли, почти на полу, рядом с кнопкой включения обогрева водительского сиденья, обнаружилась и клавиша включения газобаллонного питания. Сотрудник дилерского центра с гордостью сообщил, что машина очень выгодна при езде с пропан-бутаном: пусть и «жрет» около 20 литров на «сотню», зато газ вдвое дешевле бензина!
Гарантия установленного ГБО составляет 4 года или 150 000 километров. Объем газового резервуара — 50 литров.
Не знаю, у кого этот УАЗ что «жрет», а у меня после почти 100 суммарных километров пробега по московским пробкам за два дня сложилось странное впечатление. Судя по показаниям приборов, как было «пол-бака» газа, когда я забирал фургон у дилера, так и осталось к моменту сдачи. То ли «Профи» потребляет на самом деле меньше сказанного специалистом, то ли датчик давления в баллоне какой-то странный.
Впечатления от пилотирования фургончика оказались тем ярче, поскольку мне пришлось пересесть на него непосредственно из-за руля мелкого редакционного кроссовера со спортивными замашками. На таком контрасте «мешалка» коробки передач «Профи» стала мощным «камбеком» в юность, когда я был гордым владельцем жигулевской «классики». По этой причине я уверен, что к уазовской КП приноровиться сможет любой — ездили же как-то на заднеприводных LADA даже девушки!
На самом деле, главное в управлении этим УАЗом после легковушки — приноровиться к габаритам фургона и к его «грузовым» тормозам. И еще полностью забыть про свои легковые привычки. Например, про манеру проходить плавные повороты, почти не снижая скорости. С фургоном такое не пройдет. «Будка» тут изрядно повышает центр тяжести, и перебрав с километрами в час даже в безобидном, на первый взгляд, вираже вполне реально положить машину на бок.
Однажды я чуть не исполнил этот трюк, когда съезжал с МКАД. В какой-то момент сильный порыв ветра толкнул справа в «парус» высокого борта так, что я до сих пор не понимаю, как мне удалось удержать машину на четырех колесах.Пожалуй, снова запишусь на курсы по контраварийному вождению.
Ну а с главной целью, под которую «Профи» заточен — с перевозкой тяжестей, фургон, разумеется, справился идеально. Это на кассе магазина и дома в комнате стопка упаковок мебели смотрится внушительно — метр в высоту, два метра в длину. А в просторном чреве промтоварной «будки» УАЗа они практически теряются из виду. Машина, кстати, такую детскую загрузку практически не чувствует, — видимо, на фоне собственного веса надстройки-фургона.
Резюмируя, скажу, что поездка на этом отечественном LCV стоимостью чуть более 1 млн. рублей оставила впечатление интересного фана с ноткой острых ощущений. Как в тот момент, когда ты, мирно двигаясь по средней полосе МКАД, собираешься съезжать в город и вдруг обнаруживаешь: правое боковое зеркало «Профи» от тряски сложилось на ходу, и о происходящем по правому флангу от фургона теперь ты не имеешь ни малейшего понятия. Впрочем, скотч никто не отменял. Важнее другое — автомобиль честно делает свое дело, а остальное — приложится.