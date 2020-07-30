Легко ли быть водителем «Профи»: тест-драйв фургона от УАЗ с газобалонным оборудованием

Итак, дети выбрали подходящие «мебеля», а родители решили заодно купить еще и новую двухэтажную кровать. Не для себя — для мелкого. Тут же стало понятно: на нашем, далеко не самом маленьком семейном внедорожнике все это счастье из магазина не увезти. Ведь речь зашла о более, чем 250 килограммах всевозможных деревяшек. Причем длинна некоторых упаковок превышала 2,2 метра.

И тут на мысленном горизонте возник крайне заманчивый с точки зрения приобретения любопытного экспириенса вариант: устроить натурный тест УАЗ «Профи» в самых, что ни на есть боевых для него условиях. В результате автор этих строк оказался за рулем промтоварного фургончика «Профи», еще с завода оснащенного газобалонным оборудованием.

Совсем небольшая, по меркам коммтранса, машина в процессе эксплуатации произвела впечатление вполне взрослого грузовика — по крайне мере, в управлении.