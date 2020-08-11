Китайцы снова бегут из России: кроссоверы и седан, которые покидают рынок

Geely

Самая свежая потеря — седан Geely Emgrand 7. Сейчас машину собирают на белорусском заводе «Белджи», но как передает ресурс «Китайские автомобили», модель намереваются снять с конвейера, хотя официального подтверждения этому нет. В России китайская четырехдверка успехом не пользовалась. Менее чем за четыре года продали составили немногим более 2000 машин.

Haval

Бренд убрал из своего модельного ряда сразу два кроссовера — Haval H6 и H2. Представители марки объяснили такой ход изменением продуктовой стратегии. Однако самая вероятная причина в том, что обе модели не были локализованы в нашей стране. А ведь без этого привлекательные цены не предложить. При этом мы не исключаем, что Haval H6, который одно время был лидером продаж марки, еще вернется в России, но уже после рестайлинга.