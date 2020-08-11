Китайцы снова бегут из России: кроссоверы и седан, которые покидают рынок

Аналитики PwC прогнозирует падение продаж новых легковых автомобилей в России в 2020 году на 30%, а дилеры готовятся к обвалу рынка на целых 50%. Ситуация сложная, тем более, что национальная валюта ослабла, а это всегда подталкивает цены вверх. В этих условиях непросто чувствуют себя китайские марки. Вот седан и несколько довольно неплохих кроссоверов, которые покинули наш рынок в этом году.
Geely
Самая свежая потеря — седан Geely Emgrand 7. Сейчас машину собирают на белорусском заводе «Белджи», но как передает ресурс «Китайские автомобили», модель намереваются снять с конвейера, хотя официального подтверждения этому нет. В России китайская четырехдверка успехом не пользовалась. Менее чем за четыре года продали составили немногим более 2000 машин.
Haval
Бренд убрал из своего модельного ряда сразу два кроссовера — Haval H6 и H2. Представители марки объяснили такой ход изменением продуктовой стратегии. Однако самая вероятная причина в том, что обе модели не были локализованы в нашей стране. А ведь без этого привлекательные цены не предложить. При этом мы не исключаем, что Haval H6, который одно время был лидером продаж марки, еще вернется в России, но уже после рестайлинга.
Chery
Компания сворачивает продажи кроссоверов Tiggo 3 и Tiggo 5. Обе модели можно назвать старожилами российского рынка, ведь Tiggo 3 дебютировал еще в 2005-м году под именем Tiggo FL, а затем пережил несколько масштабных обновлений. Ну а продажи «пятерки» стартовали в 2014 году. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», решение о снятии моделей из продуктовой линейки связано с обновлением модельного ряда бренда.
Напомним и еще об одной потере. Еще в начале года стало известно, что из салонов исчезнет компактный переднеприводный кроссовер Tiggo 2. Это было ожидаемо, ведь модель не продавалась. В 2019 году удалось реализовать всего 251 автомобиль, а общие продажи с апреля 2017-го составили 1991 экземпляр.