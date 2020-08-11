Состоялась российская премьера KIA K5

Презентации новых машин в интернете — сегодняшняя реальность, но она не так уж и плоха. Ведь на автомобиль могут посмотреть не только избранные, а все желающие. По активности аудитории в Youtube можно сказать, что взглянуть на KIA K5, которая пришла на смену популярной «Оптиме» собрались многие автолюбители. И корейцы не обманули ожидания.

На первом показе основное внимание уделили дизайну. Силуэт K5 сделан в стиле фастбэка, но это все же седан с фирменной «улыбкой тигра», а ячеистая структура решетки радиатора напоминает кожу акулы. И главное, что уже в базе оптика новинки светодиодная.

Как и для рынка США, российская KIA K5 получила традиционный селектор трансмиссии, хотя в Корее предлагают седаны, у которых на месте рычага «автомата» установлена шайба-селектор. Важно и то, что дорожный просвет K5 составляет 155 мм, что на 20 мм выше, чем на других рынках. Значит, стильные бамперы будут целы.

Гамма силовых агрегатов представлена бензиновыми двигателями объемом 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (194 л. с.). Первый работает с 6-ступенчатым «автоматом», а второй спарен с 8-ступенчатой «коробкой».

Огласили и цены. Базовый «прайс» стартует от 1 489 900 рублей. О стоимости остальных версий мы уже писали, так что жмите ссылку. Но это еще не все. Портал «АвтоВзгляд» первым протестировал новинку, так что буквально на днях мы выложим подробный тест-драйв новейшей KIA K5.