Почему водители грузовиков клеят женщин на кабины

Частая проблема, возникающая, скажем, в дорожных пробках: тягач «притирает» легковушку, которая из правого ряда хочет «стать» перед грузовиком. Происходит это не только из-за хамства водителей. Есть и еще одна причина — так называемая слепая зона грузовика, которая находится спереди справа. Это пространство размером примерно в три метра от борта и метров пять вдоль него. Транспорт, попавший в этот прямоугольник, водитель большегруза не видит. У грузовика, конечно же, есть целая система зеркал, в том числе сферических, но водитель не может постоянно в них смотреть. Особенно, когда справа обочина.

Поэтому, чтобы не случилось аварии, дальнобойщики прикручивают к бамперу пустые пластиковые бутылки. Они и встречают легковушку, «пжмущуюся» справа. Скрежет пластика по металлу останавливает ретивого водителя и аварии не происходит.

А еще на грузовиках размещают на правой двери наклейки с разными надписями. Часто ругательными. Их смысл в том, что если водитель легковушки это читает, значит тот, кто управляет большегрузом, его не видит.