Почему водители грузовиков клеят женщин на кабины

Частая проблема, возникающая, скажем, в дорожных пробках: тягач «притирает» легковушку, которая из правого ряда хочет «стать» перед грузовиком. Происходит это не только из-за хамства водителей. Есть и еще одна причина — так называемая слепая зона грузовика, которая находится спереди справа. Это пространство размером примерно в три метра от борта и метров пять вдоль него. Транспорт, попавший в этот прямоугольник, водитель большегруза не видит. У грузовика, конечно же, есть целая система зеркал, в том числе сферических, но водитель не может постоянно в них смотреть. Особенно, когда справа обочина.
Поэтому, чтобы не случилось аварии, дальнобойщики прикручивают к бамперу пустые пластиковые бутылки. Они и встречают легковушку, «пжмущуюся» справа. Скрежет пластика по металлу останавливает ретивого водителя и аварии не происходит.
А еще на грузовиках размещают на правой двери наклейки с разными надписями. Часто ругательными. Их смысл в том, что если водитель легковушки это читает, значит тот, кто управляет большегрузом, его не видит.
Женщины на кабине
Бывает, что на кабинах грузовиков можно увидеть изображения полуобнаженных красавиц. Некоторые водители считают, что это красиво, вот и наклеивают подобные картинки. По словам одного дальнобойщика, это символ чего-то нежного, напоминающего, что есть другая жизнь, а не только трасса и давящие стены кабины. Однако подобными «украшательствами» занимаются лишь водители, владеющие тягачами. Если собственник большегруза транспортная компания, голых красавиц на бортах нет, потому как корпоративная культура подобного не позволяет.
Фигурки на крыше
В сериале «Дальнобойщики» на крыше кабины грузовика установили фигурку ангела-хранителя. А на многих грузовиках, которые колесили по Европе, до недавней поры, можно было встретить фигурки «Бибендума», символа компании Michelin. Сейчас же мода прошла, ведь подобные вещи ухудшают аэродинамику грузовика. Из-за этого растет расход топлива, а для любой компании-перевозчика горючее является существенной статьей расходов. Поэтому желание сэкономить победило стремление выделить грузовик в потоке.