Почему подкрылки автомобиля необходимо регулярно снимать

Подкрылки ставят большинство автолюбителей, поскольку польза от них очевидна. Однако в процессе эксплуатации в пространство за этим защитным элементом попадает грязь и песок. Это и может стать причиной серьезных неприятностей.
Начнем с того, что место под лобовым стеклом постоянно «атакует» вода, грязь и летит листва. На скорости «жижу» сдувает, а вот на малых скоростях (или когда машина долго стоит) вода вперемешку с тем, что прилетело с улицы, оказывается в коробе воздухопритока, а потом попадает в полости за передними подкрылками. Отсюда, по расчетам конструкторов, она должна стекать на асфальт. Так и происходит, когда машина новая и дренажные отверстия не забились листвой.
А со временем это происходит неизбежно. Поэтому когда листья закупоривают дренаж, место за подкрылками начинает зарастать отложениями. Листва начинает гнить, провоцируя начало коррозии. Если на заводе-изготовителе антикоррозийной обработке машины уделили недостаточное внимание, на кузове появляются очаги коррозии. Причем замечает это владелец слишком поздно — на крыльях уже вспучилась краска. Часто такое можно видеть у китайских машин.
Кстати, и на таких популярных в России автомобилях, как KIA Rio и Hyundai Solaris грязь часто забивается за подкрылки, так что периодически их надо снимать и чистить скрытые полости. Да и под локерами Skoda Rapid нередко скапливается много отложений. К счастью, процедура очистки проста. Достаточно снять крепеж с задней части подкрылка о отогнуть его. Ну а после остается удалить все загрязнения. Многие это делают с помощью портативных автомоек. Если после чистки обнаружите ржавчину, ее нужно удалить, а место обработать антикором, иначе коррозия начнет разрастаться.
Чисткой подкрылок надо заниматься минимум раз в год и лучше до наступления холодов, потому как пластик на морозе твердеет. А это значит, что сам подкрылок и его крепежные пистоны могут треснуть, что повлечет дополнительные расходы.