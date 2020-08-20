Почему подкрылки автомобиля необходимо регулярно снимать

Подкрылки ставят большинство автолюбителей, поскольку польза от них очевидна. Однако в процессе эксплуатации в пространство за этим защитным элементом попадает грязь и песок. Это и может стать причиной серьезных неприятностей.

Начнем с того, что место под лобовым стеклом постоянно «атакует» вода, грязь и летит листва. На скорости «жижу» сдувает, а вот на малых скоростях (или когда машина долго стоит) вода вперемешку с тем, что прилетело с улицы, оказывается в коробе воздухопритока, а потом попадает в полости за передними подкрылками. Отсюда, по расчетам конструкторов, она должна стекать на асфальт. Так и происходит, когда машина новая и дренажные отверстия не забились листвой.

А со временем это происходит неизбежно. Поэтому когда листья закупоривают дренаж, место за подкрылками начинает зарастать отложениями. Листва начинает гнить, провоцируя начало коррозии. Если на заводе-изготовителе антикоррозийной обработке машины уделили недостаточное внимание, на кузове появляются очаги коррозии. Причем замечает это владелец слишком поздно — на крыльях уже вспучилась краска. Часто такое можно видеть у китайских машин.