5 автомобилей, у которых трудно поменять лампы в задних фонарях

Mazda3 седан

Чтобы получить доступ к лампам, для начала нужно отогнуть обивку багажника. При этом важно вынуть как можно больше пластиковых пистонов, иначе они переломятся. Что мешало конструкторам предусмотреть «карманы» в обивке, так и осталось тайной. Так что владельцу лучше самому их вырезать.

После этого лампы заменить просто. Однако затем надо установить на место обивку и вот тут снова придется потрудиться. Для начала нужно попасть направляющими в крепежные отверстия, и только потом ставить на место пистоны.

Volkswagen Beetle

Наследника легендарного «Жука» продавали в России официально, потому эти стильные хетчбэки еще можно встретить в крупных городах. Что касается замены ламп в фонарях, то чтобы получить к ним доступ, надо снять фонарь целиком. Для этого придется отвернуть пластиковый крепежный винт. Это надо делать осторожно, чтобы его не сломить. Затем разбираем блок-фару и уже после этого меняем лампы.