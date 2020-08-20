5 автомобилей, у которых трудно поменять лампы в задних фонарях

Типичная ситуация: в дороге перегорел стоп-сигнал или «габарит». Лампа под замену есть. И вроде бы все хорошо, только как ее менять, ведь в некоторых машинах процесс замены довольно сложен. Вот пять машин, с которыми придется помучиться при ремонте светотехники своими силами.
LADA Kalina
У российского универсала фонарь нужно снимать целиком, к тому же у него очень непродуманное крепление, что затрудняет замену ламп в полевых условиях. Имейте в виду и то, что при откручивании гаек крепления фонаря, их легко уронить в полость крыла, а достать будет непросто.
Mazda3 седан
Чтобы получить доступ к лампам, для начала нужно отогнуть обивку багажника. При этом важно вынуть как можно больше пластиковых пистонов, иначе они переломятся. Что мешало конструкторам предусмотреть «карманы» в обивке, так и осталось тайной. Так что владельцу лучше самому их вырезать.
После этого лампы заменить просто. Однако затем надо установить на место обивку и вот тут снова придется потрудиться. Для начала нужно попасть направляющими в крепежные отверстия, и только потом ставить на место пистоны.
Volkswagen Beetle
Наследника легендарного «Жука» продавали в России официально, потому эти стильные хетчбэки еще можно встретить в крупных городах. Что касается замены ламп в фонарях, то чтобы получить к ним доступ, надо снять фонарь целиком. Для этого придется отвернуть пластиковый крепежный винт. Это надо делать осторожно, чтобы его не сломить. Затем разбираем блок-фару и уже после этого меняем лампы.
MINI Cooper S
В еще одном стильном немецком хетче замену ламп проводят через узкое отверстие в обивке багажника. Подвох в том, что вытащить контактную плату, на которой расположены лампы, просто. Но чтобы установить ее обратно нужна недюжинная сноровка, ведь ориентироваться придется на ощупь.
Honda CR-V
У японского кроссовера очень крупные задние фонари. Для того, чтобы добраться до их ламп, сначала необходимо демонтировать пластиковые крышки, под которыми расположены крепежные винты заднего фонаря. После того, как открутили винты, вытаскиваем задний фонарь из стойки. Сделать это сложно, потому как фонарь довольно большой.
Главное не нервничать и не пытаться прикладывать силу. Иначе можно повредить два пластиковых зажима, которые фиксируют фонарь к корпусу кроссовера. После того, как фонарь окажется у вас в руках, выкручиваем из патрона перегоревшую лампу, а потом устанавливаем фонарь на место.