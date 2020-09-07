Mercedes-Benz раскрыл свежие подробности о новом C-классе

Так, г-н Каллениус подчеркнул, что при разработке нового С-класса инженеры применили инновационные технические решения, опробованные на сменившем генерацию S-классе, премьера которого состоялась в начале сентября. Правда, о каких конкретно новшествах идет речь, он не пояснил.

– Теперь мы можем сказать, что каждая наша архитектура или модель содержит инновации. Сегодня мы говорим об S-классе, но это также подтвердит новый C-класс, который появится в следующем году, — отметил Ола Каллениус в беседе с нашими зарубежным коллегами из Cars Guide.

Как портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал, новый Mercedes-Benz С-класса построят на модульной платформе MRA2. В моторную гамму новинки, помимо традиционных бензиновых и дизельных агрегатов, войдут и «экологически чистые» установки — гибридные и полностью электрические.

Первым из семейства С-класса перед публикой предстанет седан, а некоторое время спустя штутгартцы покажут и универсал. Купе и кабриолет появятся позже — по предварительным данным, в 2022 году.