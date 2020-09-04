Эксперимент с угоном: как некоторые умельцы открывают чужие машины брелоком от своего авто

Для вскрытия посторонней машины, якобы, достаточно знать две последние цифры VIN-номера интересующего экземпляра. Автор ролика подходит к стоящему на стоянке Volkswagen Touareg, рассматривает его табличку с VIN под лобовым стеклом, а затем нажимает на кнопку открытия на брелоке (тоже от какого-то VW) столько раз, сколько значится в двух последних позициях пресловутого кода подопытного Touareg. И тот волшебным образом снимается с охраны…

Портал «АвтоВзгляд» решил проверить на собственном опыте сей лайфхак, повторив опыт, увековеченный в хайповом видео. Мы выбрали в качестве моделей-мишеней «родственников» VW Touareg — пару моделей Porsche и японский бестселлер всех времен и народов — Toyota.