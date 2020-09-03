Первое знакомство с новейшим Mercedes-Benz S-класса

Многие факты были раскрыты заранее, но вот дизайн оставался секретом до последнего. В принципе, авторы экстерьера нарисовали вполне традиционную для последних «Мерседесов» внешность… За одним исключением — треугольные задние фонари смотрятся, мягко говоря, непривычно. Также неожиданно для машин из Штутгарта выглядят выдвижные ручки дверей, хотя вместо них можно будет заказать и стандартные.
Заменить традиционную центральную консоль на огромный тачскрин мерседесовцы пообещали заранее. Но всё равно полностью рассекреченный интерьер выглядит неожиданно… Вообще, передняя часть салона вышла очень «хайтечной»: экраны панели приборов и мультимедийной системы расставлены отдельно, а над панелью красуется стильный блок воздуховодов. Контурной подсветки стало больше — ею пронизано буквально все.
Размеры салона были увеличены, притом будущему покупателю S-класса теперь предложат пять разных вариантов компоновки салона (топовый — это раздельные кресла, дополненные выдвижными оттоманками и подогревом шеи). А еще создатели нового S-класса гордятся новым поколением кресел, которые непрерывно подстраиваются под седоков! Плюс водителю теперь достаточно сказать вслух свой рост, и машина сама настроит руль, кресло и зеркала.
К премьере S-класса успели подготовить только рядные «шестёрки»: это дизель объёмом 2,9 литра (286 или 330 л. с.) и трехлитровый бензиновый двигатель (367 или 435 л. с.). Но через время появятся моторы V8 и V12, а также подзаряжаемый гибрид. Кстати, некоторые рынки увидят версии… с рядными «четвёрками»! Большинство модификаций имеют полный привод 4MATIC, но базовый дизельный седан — с приводом на задние колеса.
В плане габаритов новичок вышел просто огромным: длина — плюс 94 мм (5210 мм), ширина — плюс 55 мм (1954 мм), высота — плюс 9 мм (1503), колесная база — плюс 71 мм (3106 мм). И это размеры стандартной версии! Длиннобазное исполнение вообще растянулось от носа до хвоста на 5320 мм. Поэтому среди опций заявлено полноуправляемое шасси: задние колеса могут поворачиваются на угол 4 градуса, либо — на 10 градусов.
В общем, обеспеченным людям есть смысл дождаться 2021 года, когда стартуют продажи (в Германии они успеют начаться до конца этого года). При этом немцы обещают беспрецедентно высокое качество сборки! Ведь ради W223 был построен полностью новый завод. К слову, он интересен отсутствием традиционного конвейера: вместо него по цехам снуют беспилотные тележки. Но это уже другая история…