Первое знакомство с новейшим Mercedes-Benz S-класса

Заменить традиционную центральную консоль на огромный тачскрин мерседесовцы пообещали заранее. Но всё равно полностью рассекреченный интерьер выглядит неожиданно… Вообще, передняя часть салона вышла очень «хайтечной»: экраны панели приборов и мультимедийной системы расставлены отдельно, а над панелью красуется стильный блок воздуховодов. Контурной подсветки стало больше — ею пронизано буквально все.

Размеры салона были увеличены, притом будущему покупателю S-класса теперь предложат пять разных вариантов компоновки салона (топовый — это раздельные кресла, дополненные выдвижными оттоманками и подогревом шеи). А еще создатели нового S-класса гордятся новым поколением кресел, которые непрерывно подстраиваются под седоков! Плюс водителю теперь достаточно сказать вслух свой рост, и машина сама настроит руль, кресло и зеркала.