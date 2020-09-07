Что опаснее: электрический стояночный тормоз или привычный «ручник»

Автопроизводители все чаще заменяют привычный «ручник» на электрический стояночный тормоз. Их можно понять, ведь последний имеет ряд преимуществ. Например, вместо привычной «кочерги», которая занимает много места в салоне, в распоряжении водителя всего лишь небольшая кнопка. Это позволяет экономить место и разместить рядом, скажем, дополнительный бокс для мелочей. Но на практике для автолюбителей не всегда такое решение сулит большие выгоды.
Начнем с классического стояночного тормоза. Его плюс в простоте конструкции. Но и минусы у «ручника» есть, и они существенны для начинающего или забывчивого водителя. Например, зимой колодки стояночного тормоза примерзают, а попытка их сорвать приведет к тому, что трос может вырвать. Либо переклинят сами колодки. Это приведет к тому, что колесо автомобиля перестанет крутиться. Придется, либо разбирать механизм, либо вызывать эвакуатор.
Что касается электрического стояночного тормоза, то их существует два вида. Так называемый электромеханический похож на классическое решение. Для его включения также используют трос, который зажимает тормозные колодки на задних колесах. Единственное отличие от привычной схемы в том, что в салоне вместо «кочерги» установлена кнопка. Нажимая ее, электроника подает сигнал и механизм затягивает трос «ручника». Минусы тут схожи. Зимой колодки примерзают, да и обслуживание электромеханического тормоза выходит дороже.
Второе решение заметно сложнее. Это полностью электрическая система, с четырьмя тормозными механизмами, в которых стоят небольшие электродвигатели. В конструкции предусмотрен червячный механизм (ось с резьбой), который давит на колодку. Усилие большое и может держать машину на крутых уклонах, без каких-либо проблем.
Подобное решение дало возможность внедрить на автомобили систему автоматического удержания, которая сама активирует «ручник» после остановки автомобиля. Это освобождает водителя от необходимости удерживать ногу на педали тормоза при коротких остановках на перекрестках или светофорах.
Но минусы у такой системы серьезные. Скажем, если сел аккумулятор, снять автомобиль с электрического ручника нельзя. Потребуется ручная разблокировка тормозов, которая описана в инструкции по эксплуатации. Да и обслуживать такую систему надо регулярно, ведь дорожные реагенты и грязь долговечности механизмам не добавляют. Надо ли говорить о том, что ремонт электрического тормоза влетит в копеечку.
Что же выбрать?
Опытным водителям мы бы посоветовали машину с классическим рычагом. Он позволяет без проблем делать многие контраварийные приемы на ходу и тем самым избежать опасных ситуаций. Электрический «ручник» плох тем, что его кнопку некоторые производители размещают слева от водителя, и если тот потерял сознание, пассажиру невозможно до нее дотянуться. Однако в защиту системы скажем, что экстренно остановить машину электроручником просто. Достаточно долго держать кнопку нажатой. Торможение ощущается, как плавное замедление педалью тормоза.