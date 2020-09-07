Что опаснее: электрический стояночный тормоз или привычный «ручник»

Автопроизводители все чаще заменяют привычный «ручник» на электрический стояночный тормоз. Их можно понять, ведь последний имеет ряд преимуществ. Например, вместо привычной «кочерги», которая занимает много места в салоне, в распоряжении водителя всего лишь небольшая кнопка. Это позволяет экономить место и разместить рядом, скажем, дополнительный бокс для мелочей. Но на практике для автолюбителей не всегда такое решение сулит большие выгоды.

Начнем с классического стояночного тормоза. Его плюс в простоте конструкции. Но и минусы у «ручника» есть, и они существенны для начинающего или забывчивого водителя. Например, зимой колодки стояночного тормоза примерзают, а попытка их сорвать приведет к тому, что трос может вырвать. Либо переклинят сами колодки. Это приведет к тому, что колесо автомобиля перестанет крутиться. Придется, либо разбирать механизм, либо вызывать эвакуатор.

Что касается электрического стояночного тормоза, то их существует два вида. Так называемый электромеханический похож на классическое решение. Для его включения также используют трос, который зажимает тормозные колодки на задних колесах. Единственное отличие от привычной схемы в том, что в салоне вместо «кочерги» установлена кнопка. Нажимая ее, электроника подает сигнал и механизм затягивает трос «ручника». Минусы тут схожи. Зимой колодки примерзают, да и обслуживание электромеханического тормоза выходит дороже.