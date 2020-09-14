5 самых популярных подержанных автомобилей в России

Результаты августовских продаж свидетельствуют о том, что наибольший интерес покупатели подержанных автомобилей проявляют к Ford Focus — в пользу машин этого семейства сделали выбор 13 467 человек, что на 8,9% больше, чем в августе 2019-го.

Второй по итогам месяца стала KIA Rio — владельцев сменил 12 581 автомобиль (+28,6). На третьей строчке с результатом в 12 434 единицы (+19,9%) расположился ее собрат Hyundai Solaris. Четвертая в списке — LADA 2114 (11 986 шт., −4,9%), а пятая — Toyota Corolla (10 766 шт., +12%).

Что же до результатов первых восьми месяцев года, то в этой гонке «четырка» стала второй, лишь немного уступив новому лидеру Ford Focus. На подержанном «американце» свой выбор остановили порядка 77 600 человек, на «россиянине» — 76 700. Следом идут KIA Rio и Hyundai Solaris: 70 100 и 69 100 проданных экземпляров соответственно.

Добавим, что по итогам августа объем вторичного рынка составил 554 600 единиц (+10,5%). Всего же с начала года «бэушными» машинами обзавелись 3 296 700 человек (-5,8%).