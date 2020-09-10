Chery Tiggo 7 Pro: в России стартовали продажи «убийцы» Volkswagen Tiguan

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российские продажи Chery «взлетели» по итогам первых восьми месяцев года на 34%. Если в январе-августе 2019-го китайцы реализовали чуть больше 3500 машин, то в 2020-ом — целых 4875. Останавливаться на достигнутом в Chery не намерены, и вот их следующий важный шаг — запуск высокотехнологичного (опять же, по их словам) и вполне конкурентоспособного Tiggo 7 Pro.
Над обликом нового кроссовера трудились «художники» из трех подразделений — китайского, американского и немецкого. Возглавлял команду Стив Юм, в свое время рисовавший «Форды» и «Хендэ» — в «Чери» он перешел уже из General Motors, где занимал почетный пост главного дизайнера. К слову, за океаном он приложил руку к Cadillac ATS/CTS и Chevrolet Cruze.
Пошло ли такое сотрудничество китайцам на пользу? Безусловно. Tiggo 7 Pro выглядит стильно, отвращения не вызывает. Но поскольку вопрос дизайна — это всегда вкусовщина, терять время на обсуждение матричной светодиодной оптики, «парящей» крыши и — только представьте себе — 18-дюймовых колесных дисков, которыми так кичатся китайцы, мы не будем.
Итак, чем же новинка от Chery лучше своего главного заявленного конкурента Volkswagen Tiguan?
— Мы предлагаем высокоресурсный бензиновый 147-сильный турбомотор объемом 1,5 литра' — гордо заявляет представитель Chery во время презентации. Хорошо, допустим. У «Тигуана» этих «высокоресурсных» турбодвижков три: 1,4 л — в степенях форсировки на 125 или 150 сил; 2,0 л — на 180 и 220 «лошадок» и 2,0 дизель, разививающий 150 л. с. Выбирай, как говорится, не хочу. А у «Тигго 7 Про» какие альтернативы? Никаких.
Едем дальше — трансмиссия. Опять же безальтернативный вариатор от «китайца» против двух «мокрых» DSG на 6 и 7 ступеней от «немца». Tiguan в данном случае хорош еще и тем, что проблемы его агрегатов уже давно выявились и устранились. Про привод умолчим —Tiggo 7 Pro со своими передними ведущими колесами в нокауте.
«Да что вы привязались к силовым агрегатам», — воскликнут поклонники Chery. Хорошо, отвязываемся. Ряд супертехнологий, примененных на Tiggo 7 Pro — пневмоупоры капота, многорычажная подвеска сзади, полностью дисковые тормоза. Догнали-таки китайцы своих зарубежных конкурентов. У того же Volkswagen Tiguan давно не отыщешь балки или барабанных тормозных механизмов.
Еще одно достоинство Chery Tiggo 7 Pro — вместительный грузовой отсек, «проглатывающий» 475 л при поднятых спинках кресел и 1500 л — при сложенных. Проведем еще одну параллель с «Тигуаном», у которого это 615 и 1655 л. Или хватит параллелей?
Единственное, в чем действительно выигрывает «китаец», так это в цене. Chery предлагают три комплектации: «Лакшери» — от 1 479 900 рублей, «Элит» — от 1 549 900 и «Престиж» от 1 649 900. Самый доступный «Тигуан» обойдется как минимум в 1 759 000 целковых.
Но не стоит при этом забывать, что мало автомобиль просто купить. Его нужно содержать, обслуживая у официальных дилеров, которых у Chery однозначно меньше; заказывать запчасти, идущие иной раз из Поднебесной по нескольку месяцев, а потом и продавать, с чем тоже возникнут сложности, поскольку наш брат «китайцам» все еще не доверяет. Да, на вторичном рынке они плохо продаются, даже невзирая на сильную потерю в стоимости.
Конечно, было бы неправильным «ругать» Chery Tiggo 7 Pro, не прочувствовав его вживую. А потому портал «АвтоВзгляд» испытает его в деле уже в ближайшие дни.