Chery Tiggo 7 Pro: в России стартовали продажи «убийцы» Volkswagen Tiguan

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российские продажи Chery «взлетели» по итогам первых восьми месяцев года на 34%. Если в январе-августе 2019-го китайцы реализовали чуть больше 3500 машин, то в 2020-ом — целых 4875. Останавливаться на достигнутом в Chery не намерены, и вот их следующий важный шаг — запуск высокотехнологичного (опять же, по их словам) и вполне конкурентоспособного Tiggo 7 Pro.

Над обликом нового кроссовера трудились «художники» из трех подразделений — китайского, американского и немецкого. Возглавлял команду Стив Юм, в свое время рисовавший «Форды» и «Хендэ» — в «Чери» он перешел уже из General Motors, где занимал почетный пост главного дизайнера. К слову, за океаном он приложил руку к Cadillac ATS/CTS и Chevrolet Cruze.

Пошло ли такое сотрудничество китайцам на пользу? Безусловно. Tiggo 7 Pro выглядит стильно, отвращения не вызывает. Но поскольку вопрос дизайна — это всегда вкусовщина, терять время на обсуждение матричной светодиодной оптики, «парящей» крыши и — только представьте себе — 18-дюймовых колесных дисков, которыми так кичатся китайцы, мы не будем.

Итак, чем же новинка от Chery лучше своего главного заявленного конкурента Volkswagen Tiguan?