Продается самый первый выпущенный в России Ford Focus без пробега

Этот автомобиль первым сошел с российского конвейера, который на протяжении последующих 17 лет удачно клепал автомобили. Конкретный экземпляр никогда не был в продаже, с момента своего выпуска он находился на площадке компании Ford.

Интересно, что машина не предназначена для передвижения по дорогам общего пользования: видимо, у нее просто нет никаких документов.

Известно, что выставленный на продажу Focus — в базовой комплектации, без пробега. Состояние описывается продавцом как «технически исправен, лакокрасочное покрытие без повреждений». А вот самое главное — цена — не раскрывается. Основными покупателями продавец видит коллекционеров и ценителей автопрома.