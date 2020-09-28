7 причин, почему дизельный автомобиль лучше бензинового

Основной причиной недоверия к дизелям со стороны автомобилистов — это качество топлива в России. Однако если опустить этот факт, тем более что некоторые автопроизводители уже рапортовали о сокращении гарантийных обращений по причине заправки некачественным топливом, то владение автомобилем с дизельным двигателем оказывается вполне себе выгодным предприятием. Давайте посчитаем плюсы вместе.
Одно из неоспоримых преимуществ дизельных моторов — это их мощность. При прочих равных, крутящий момент дизельного двигателя существенно больше, чем у бензинового. Да и доступен он в более низком диапазоне оборотов, в то время, как бензиновые моторы выходят на пик момента на высоких оборотах. В этом случае дизель и динамичнее, и приемистее, да и позволяет легко тянуть грузы.
Экономичность дизельных моторов — неоспорима. Да, есть бензиновые силовые агрегаты с турбонаддувом и крохотным объемом, преимущественно у немецких производителей, которые демонстрируют схожие с дизельными показатели расхода топлива. Но они сильно проигрывают в долговечности и крутящем моменте. А дизельки, объем которых составляет от двух до четырех литров, имеют и хороший запас момента, и динамические характеристики, да и расходуют 7—10 литров на 100 километров пути. Если сравнивать дизельные двигатели по мощности и крутящему моменту с аналогами из мира бензиновых силовых агрегатов, то последние не обеспечат такой экономичности, и быстрее распотрошат кошелек своего владельца.
Лет 20 назад дизельные моторы были еще не столь совершенны, а современные технологии лишь оттачивались и только начинали внедряться. Стереотипы о шумности дизелей осели в умах именно из прошлого. Сегодня, порой, стоя у автомобиля с дизельным мотором, не сразу уловишь характерный для него звук. Дизели стали намного тише.
Не стоит переживать и за качество топлива. Достаточно пользоваться заправками известных брендов, которые проверены и вами, и другими пользователями. Заправками, которым вы доверяете. Качество топлива улучшается не так быстро, как нам этого хотелось бы. Да и среди сетевых АЗС полно тех, кто работает по франшизе и продолжает мухлевать с топливом и заправочным оборудованием. И, тем не менее, ситуация улучшается. Сегодня на заправочных станциях не составит труда найти зимнее или даже арктическое дизельное топливо, что существенно повышает шансы завестись даже в сильные морозы.
Современные дизельные двигатели, оснащенные топливной системой Common Rail, существенно надежнее старых моторов. Здесь и проще конструкция, да и ремонтопригодность современных дизелей выше. Главное — правильно и своевременно обслуживать двигатель.
С продажей на «вторичке» у дизелей так же проблем нет. На спрос влияет и надежность, и детский аппетит, и большой ресурс дизельных моторов. Собственно, поэтому автомобили с движками на тяжелом топливе не сильно теряют в цене при перепродаже.
Бояться автомобилей с дизельными двигателями сегодня не стоит. А потраченные деньги с лихвой окупятся производительностью дизеля, его экономичностью и надежностью.