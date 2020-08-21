5 надежных и дешевых подержанных седанов с «дизелем», полным приводом и АКП

Полноприводный седан с мотором на тяжелом топливе и классическим «автоматом», да еще за миллион рублей. Почему бы и нет? Такой прослужит долго, даже если пробег перевалил за 100 000 км, ведь «дизель» при должном обслуживании не подкинет сюрпризов, да и гидромеханическая коробка передач куда надежнее «робота» или вариатора. Ну а полный привод выручит на скользкой дороге. Вот какие машины достойны, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», внимания.
Opel Insignia
Некогда модель входила в десятку самых продаваемых машин среднего класса в России, так что выбор на «вторичке» богатый. Сейчас на сайтах по продаже машин есть экземпляры с 2-литровым «дизелем» в 160 и 195 сил, за которые просят от 750 000 до 955 000 рублей. У двигателя иногда выходит из строя турбонагнетатель, но это редкая поломка. В остальном силовой агрегат надежен и проблем не доставляет.
Дизельные машины изначально поставляли к нам в дорогих версиях, так что во всех «Инсигниях» найдете кожаный салон, адаптивный круиз-контроль и множество систем помощи водителю.
Volkswagen Phaeton
Этот премиальный седан немцы создавали, ориентируясь на Mercedes-Benz S-класса. Машину построили на платформе D1, которую позже получил Bentley Continental Flying Spur, так что Phaeton просто находка для тех, кто ценит плавность хода. Кроме того, у седана очень богатое оснащение. Тут есть телефон, спутниковая навигация с 7-дюймовым дисплеем, сиденья с подогревом и вентиляцией, 4-зонный климат-контроль и даже система контроля влажности воздуха, благодаря которой стекла внутри никогда не запотевают.
Сейчас подержанный дорестайлинговый Phaeton с 3-литровым «дизелем» в 240 л. с. продают за 850 000 рублей. Заявленный пробег будет от 135 000 км.
Volvo S60
«Швед» всегда отличался тем, что был неинтересен угонщикам, так что за юридическую чистоту подержанного седана можно быть спокойным. За миллион рублей можно купить машину 2010 года с 2,4-литровым мотором в 200 сил и пробегом под 100 000 км. Интерьер отделан кожей, деревом и мягким пластиком. При этом, кожа у Volvo износостойкая, поэтому даже на старых авто выглядит достойно.
BMW 3-й серии
Обычно дизельные седаны продавали в самом богатом оснащении Luxury, поэтому покупатель подержанной «трешки» получит множество опций, в числе которых кожаный салон, борткомпьютер, климат-контроль и парктроники.
Audi A6
Палитра силовых агрегатов «шестерки» серии C6 (выпускали с 2004 по 2010 годы) представлена 20 моторами, из которых 8 — дизельных. Сразу скажем, что к нам поставляли не все. Потому рекомендуем искать машину 2007 года выпуска, под капотом которой стоит 2-литровый наддувный «дизель» в 170 л. с. с системой впрыска Common Rail. Он наиболее надежен. Единственное, на что надо обратить внимание, так это на состояние ТНВД. Его поломка может обойтись дорого.
В остальном модель не уступает конкурентам по большой немецкой тройке, к тому же довольно ликвидна. Седан в хорошем состоянии долго у продавца не задерживается.