5 надежных и дешевых подержанных седанов с «дизелем», полным приводом и АКП

Полноприводный седан с мотором на тяжелом топливе и классическим «автоматом», да еще за миллион рублей. Почему бы и нет? Такой прослужит долго, даже если пробег перевалил за 100 000 км, ведь «дизель» при должном обслуживании не подкинет сюрпризов, да и гидромеханическая коробка передач куда надежнее «робота» или вариатора. Ну а полный привод выручит на скользкой дороге. Вот какие машины достойны, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», внимания.

Opel Insignia

Некогда модель входила в десятку самых продаваемых машин среднего класса в России, так что выбор на «вторичке» богатый. Сейчас на сайтах по продаже машин есть экземпляры с 2-литровым «дизелем» в 160 и 195 сил, за которые просят от 750 000 до 955 000 рублей. У двигателя иногда выходит из строя турбонагнетатель, но это редкая поломка. В остальном силовой агрегат надежен и проблем не доставляет.

Дизельные машины изначально поставляли к нам в дорогих версиях, так что во всех «Инсигниях» найдете кожаный салон, адаптивный круиз-контроль и множество систем помощи водителю.