Обновленный седан KIA Rio поступил в продажу по «вкусным» ценам

Фото avtovzglyad.ru
1 октября в России начались продажи обновленного KIA Rio, который должен стать серьезным конкурентом обновившимся недавно и неплохо выстрелившим Skoda Rapid, VW Polo и Hyundai Solaris. При этом, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», у посвежевшего «Рио» есть все шансы остаться самой популярной на российском рынке иномаркой.

И не только благодаря цене, хотя прайсы на нее — от 814 900 — заметно ниже, чем у перечисленных выше одноклассников в сопоставимых комплектациях. Новинка рынка явно возьмет покупателей и другими своими «фишками», начиная от более солидной внешности с нотками агрессии и стильным оформлением передней панели, и заканчивая продвинутыми опциями комфорта.

В частности, автомобиль получил новую мультимедийку с очень пристойным качеством звука и возможностью «коннектироваться» со смартфонами без проводов; подогрев задних сидений и систему интеллектуального открывания багажника, который открывается через секунду после того, как к нему подошел владелец.

Фото avtovzglyad.ru

А в ряде комплектаци появилась такая актуальная функция, как дистанционный запуск двигателя при помощи кнопки на ключе с одновременной активацией памяти «Теплых опций»

И еще нельзя не сказать об улучшившемся акустическом комфорте: корейцы поработали на шумоизоляцией. А подробнее о том, что изменилось в машине можно узнать здесь — в отчете портала «АвтоВзгляд» о премьерном тест-драйве новинки.

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1 октября 2020
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