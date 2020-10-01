Обновленный седан KIA Rio поступил в продажу по «вкусным» ценам

И не только благодаря цене, хотя прайсы на нее — от 814 900 — заметно ниже, чем у перечисленных выше одноклассников в сопоставимых комплектациях. Новинка рынка явно возьмет покупателей и другими своими «фишками», начиная от более солидной внешности с нотками агрессии и стильным оформлением передней панели, и заканчивая продвинутыми опциями комфорта.

В частности, автомобиль получил новую мультимедийку с очень пристойным качеством звука и возможностью «коннектироваться» со смартфонами без проводов; подогрев задних сидений и систему интеллектуального открывания багажника, который открывается через секунду после того, как к нему подошел владелец.