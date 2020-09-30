Дебаты Трампа и Байдена: почему российский авторынок может рухнуть после выборов Президента США

Непрекращающиеся «наезды» на нас заокеанских политиков вместе с паденим мировых нефтяных цен и прочими последствиями коронавирусного поветрия регулярно «роняют» рубль по отношению к доллару. Дешевый рубль — это взлет цен в России даже на те машины, которые собирают на нашей территории, включая родимый АВТОВАЗ.

Рост «прайсов» медленно, но верно душит отечественный авторынок. Получается, что одна из ключевых его проблем гнездится в Америке. И заключается она в использовании образа «злых и коварных русских» (после прихода республиканца в заокеанский Белый дом), в качестве чуть ли не основной линии для непрерывных и мощных нападок тамошних демократов на действующего (пока еще) президента Дональда Трампа.

На первый взгляд представляется, что в случае проигрыша Трампа и замены его на демократического Байдена вся эта русофобия в пику республиканцам сама собой сойдет на нет и все успокоится — в том числе и рубль, и потихоньку сжимающийся российский авторынок.