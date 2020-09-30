Дебаты Трампа и Байдена: почему российский авторынок может рухнуть после выборов Президента США

Непрекращающиеся «наезды» на нас заокеанских политиков вместе с паденим мировых нефтяных цен и прочими последствиями коронавирусного поветрия регулярно «роняют» рубль по отношению к доллару. Дешевый рубль — это взлет цен в России даже на те машины, которые собирают на нашей территории, включая родимый АВТОВАЗ.
Рост «прайсов» медленно, но верно душит отечественный авторынок. Получается, что одна из ключевых его проблем гнездится в Америке. И заключается она в использовании образа «злых и коварных русских» (после прихода республиканца в заокеанский Белый дом), в качестве чуть ли не основной линии для непрерывных и мощных нападок тамошних демократов на действующего (пока еще) президента Дональда Трампа.
На первый взгляд представляется, что в случае проигрыша Трампа и замены его на демократического Байдена вся эта русофобия в пику республиканцам сама собой сойдет на нет и все успокоится — в том числе и рубль, и потихоньку сжимающийся российский авторынок.
На деле же, во-первых, уход Трампа — дело далеко не решенное. Как проголосуют электораты демократов и республиканцев, ни один опрос общественного мнения сейчас не скажет. Тем более, действующий президент-республиканец дал четко понять, что если результаты волеизъявления граждан его не устроят, он будет оспаривать их в суде из-за ожидающегося на этих выборах массового голосования по почте. А пока суд да дело, из Белого дома он не уйдет.
Во-вторых, даже если Трампа так или иначе выкурят с Капитолийского холма, ничего хорошего для России приход на его место Байдена не означает. Напомним, что заокеанские президенты-демократы на протяжении всей истории всегда были жестче по отношению к России, чем их республиканские коллеги-президенты.
На данный момент разнокалиберные законотворцы от американской демпартии разработали кучу законопроектов с гораздо более жесткими санкциями в отношении России, нежели существуют сейчас. Их цель — российские госбанки, наша энергетика и госдолг. А уж если и в Белом доме в кресло президента сядет демократ — сами понимаете, как развернутся эти «товарищи»…
Дело может дойти и до санкций против иностранных компаний, работающих на нашем рынке. Пока США, по факту, управляют мировой финансовой системой, капитально нагадить российской экономике они могут в любой подходящий для них момент. Было бы желание. А оно, судя по всему, останется там более чем навязчивым при любом раскладе, кто бы ни победил в грядущих ноябрьских выборах — Трамп или Байден.
Для нашего авторынка в любом случае это означает, как минимум, большие неприятности из-за дальнейшего ускоренного падения рубля. А как максимум — деградацию до уровня, когда в автосалонах будет продаваться лишь продукция АВТОВАЗа, УАЗа и кое-кого из китайских брендов. Поскольку остальные автопроизводители будут просто вынуждены свернуть свою деятельность у нас — под угрозой потери гигантского американского рынка.
Не хотелось бы. Но характер теледебатов Трамп-Байден, прошедшие недавно, поводов для оптимизма точно не прибавил.