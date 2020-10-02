На сколько подорожают новые авто, если доллар будет стоить больше 100 рублей

В среднем, подсчитали аналитики Авто.ру цены на автомобили поднялись на 1,4%. При этом, уверен генеральный директор «Яндекс.Вертикали» Антон Забанных, «можно предположить, что повышение цен на автомобили в ближайшие пару месяцев продолжится».

И тот факт, что некоторые версии популярных в стране машин даже дешевеют (например, полноприводный 1,6-литровый Hyundai Creta в комплектациях Active и Active+Winter или, скажем, KIA Ceed с 1,6-литровым мотором и АКП), никого не должен воодушевлять — общая тенденция совершенно иная. При этом некоторые эксперты совершенно не отрицают, что сладкая парочка доллар/евро будут расти и дальше. Что случится с авторынком, если за тот же «вечнозеленый» будут просить 100, а то и 120 «деревянных», уточнил портал «АвтоВзгляд».

А ведь такая ситуация, учитывая сложнейшую геополитическую обстановку, учитывая и историю с господином Навальным, и белорусскую ситуацию, и даже армяно-азербайджанский конфликт, не говоря уже о возможности смены власти в американском Белом доме, после которой Россию могут ждать такие жесткие санкции, что и не снилось, вполне реальна. Плюс вторая волна коронавируса, готовая вот-вот захлестнуть весь мир, после чего вполне можно ждать весеннего сценария «обнуления» цен на нефть (а цены на экспортное сырье стагнируют уже сейчас).