На сколько подорожают новые авто, если доллар будет стоить больше 100 рублей

В среднем, подсчитали аналитики Авто.ру цены на автомобили поднялись на 1,4%. При этом, уверен генеральный директор «Яндекс.Вертикали» Антон Забанных, «можно предположить, что повышение цен на автомобили в ближайшие пару месяцев продолжится».
И тот факт, что некоторые версии популярных в стране машин даже дешевеют (например, полноприводный 1,6-литровый Hyundai Creta в комплектациях Active и Active+Winter или, скажем, KIA Ceed с 1,6-литровым мотором и АКП), никого не должен воодушевлять — общая тенденция совершенно иная. При этом некоторые эксперты совершенно не отрицают, что сладкая парочка доллар/евро будут расти и дальше. Что случится с авторынком, если за тот же «вечнозеленый» будут просить 100, а то и 120 «деревянных», уточнил портал «АвтоВзгляд».
А ведь такая ситуация, учитывая сложнейшую геополитическую обстановку, учитывая и историю с господином Навальным, и белорусскую ситуацию, и даже армяно-азербайджанский конфликт, не говоря уже о возможности смены власти в американском Белом доме, после которой Россию могут ждать такие жесткие санкции, что и не снилось, вполне реальна. Плюс вторая волна коронавируса, готовая вот-вот захлестнуть весь мир, после чего вполне можно ждать весеннего сценария «обнуления» цен на нефть (а цены на экспортное сырье стагнируют уже сейчас).
Другое дело, что столь резкого обвала рубля, как это было в 2014-м году все же не будет: при самом негативном развитии событий, власти страны, наученные горьким опытом того кризиса, будут отпускать его в свободное плавание постепенно. Однако если говорить о продаже новых авто, то и постепенное ослабление «деревянного» сыграет, понятное дело, не в лучшую для потребителя сторону.
Но значит ли это, что в попытках спасти личные запасы дешевеющей национальной валюты надо бежать в автосалон и, как в упомянутом 2014-м, брать все, что под руку подвернется?
Что ж, если покупка машины так или иначе стояла в планах — откладывать ее точно не стоит. Но если рассматривать приобретение транспортного средства, как своего рода инвестицию, то эта затея весьма сомнительна. Она была бы более менее оправдана, если рубль «грохнулся» сразу в два раза, а производители не успели переписать ценники, распродавая складские запасы. Но, повторимся, подобного обвала власти уже не допустят, да и тех самых запасов у дилеров давно нет — не держат они их, работая исключительно по предзаказам. Одним словом, даже если курс 1 доллар = 100 ₽ станет реальностью, ценники в автосалонах подтянутся к нему плавненько и постепенно.
Если же говорить о совсем мрачных перспективах типа 120 рублей/1 доллар, то такое развитие событий маловероятно при всех геополитических сложностях.
– При подобном, но, подчеркну, маловероятном сценарии, рухнет не только авторынок, но и экономика страны в целом, — заявил порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор компании KIA Motors Russia&CIS Александр Мигаль. — При этом хочу обратить ваше внимание, что сейчас доллар укрепляется повсеместно, но Россия в этом смысле выглядит гораздо лучше многих других стран. К тому же, как показывает уже накопленный опыт жизни под санкциями, мы к ним вполне адаптировались и довольно успешно справляемся с трудностями. Да и при всей своей антироссийской риторике, таже Европа никогда не откажется от российского газа и нефти, иначе начнет сильно проигрывать и американским, и китайским производителям. То есть, повторю, я не думаю, что рубль может обвалиться столь катастрофически, да и до отметки 100 ₽/1 доллар вряд ли опустится. Соответственно, цены на новые авто не взлетят одномоментно до небес, а будут, как и прежде, зависеть от курсовых колебаний, уровня спроса, мер господдержки и многие другие нюансов…
Между тем если учесть, что, как уже писал портал «АвтоВзгляд», с января по май средняя стоимость новых машин в массовом сегменте подскочила на 6%, а в премиальном — на 11% и с тех пор волна подорожаний идет в режиме нон-стоп, то с учетом текущего курса можно предположить, что к концу года новые авто будут стоить дороже на 15—20%, чем в его начале.